Donald Trump amenazó con “matar” a los miembros de Hamás si no cumplen con el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza

“Si continúa asesinando gente, algo que no estaba en el acuerdo, no tendremos más opción que entrar y matarlos a ellos”, indicó el presidente de Estados Unidos en la red social Truth.

Donald Trump en la cumbre de paz en Gaza. Foto: via REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con “matar” a los miembros de Hamás si el grupo no cumple con el acuerdo de alto el fuego y “continúa asesinando en Gaza”.

“Si Hamás continúa asesinando gente en Gaza, algo que no estaba en el Acuerdo, no tendremos más opción que entrar y matarlos a ellos”, indicó Trump en la red social Truth.

El jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), Brad Cooper, instó este miércoles “firmemente” a Hamás a que cese la violencia contra civiles en el enclave y aproveche la “oportunidad histórica” para alcanzar la paz “desarmándose sin demora”.

“Instamos firmemente a Hamás a suspender de inmediato la violencia y los disparos contra civiles palestinos inocentes en Gaza, tanto en las zonas controladas por Hamás como en aquellas bajo protección de las (Fuerzas de Defensa de Israel) FDI, detrás de la Línea Amarilla”, escribió Cooper en un mensaje publicado en X.

Además, el comandante estadounidense transmitió sus “preocupaciones a los mediadores” que negocian en Egipto la implementación de la propuesta de paz impulsada por Trump para el enclave palestino.

Tropas de Hamás en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

Ejecuciones en Gaza pese a la paz

Tras el acuerdo de paz, las milicias armadas de Hamás se movilizaron en Gaza para retomar el control y realizaron ejecuciones sumarias de personas que acusa de colaborar con Israel. Además, se dieron varios choques con grupos rivales armados.

Varios videos viralizados en las redes sociales muestran la ejecución de varias personas maniatadas, con los ojos vendados y puestas en una fila.

Dichas ejecuciones, que según fuentes locales se produjeron en la ciudad de Gaza, tuvieron lugar en el arranque del alto el fuego en la Franja, que supone la retirada de las tropas israelíes de la mitad del territorio, y en el marco de enfrentamientos de hombres armados de Hamás y otras milicias locales.