El Kremlin propone construir el “túnel ferroviario Putin-Trump”: las claves de un megaproyecto histórico que uniría Rusia con EEUU

El corredor estaría ubicado en el estrecho de Bering, de 82 kilómetros de ancho en su punto más estrecho y conectaría la vasta y poco poblada región rusa de Chukotka con Alaska. La oferta a Elon Musk.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, posan en la pista de aterrizaje tras llegar para asistir a una reunión en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage (Estados Unidos). Foto: EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Kirill Dmitriev, enviado de inversiones del Kremlin y director del fondo soberano ruso RDIF, afirmó que Rusia y Estados Unidos deberían construir un túnel ferroviario “Putin-Trump” bajo el estrecho de Bering para unir sus países, desbloquear la exploración conjunta de recursos naturales y “simbolizar la unidad”.

La propuesta de Dmitriev trata sobre un proyecto de construcción de 8.000 millones de dólares, financiado por Moscú y “socios internacionales”, para construir un enlace de carga de 112 kilómetros en menos de ocho años.

Proponen crear el túnel Putin-Trump. Foto: X @kadmitriev

El funcionario, que ayudó a encabezar una ofensiva rusa diseñada para reavivar los lazos con Washington, lanzó la idea después de que Vladimir Putin mantenga una conversación telefónica con Donald Trump, y acordaran reunirse en Budapest para buscar una forma de detener la guerra en Ucrania.

“El sueño de un enlace entre Estados Unidos y Rusia a través del estrecho de Bering refleja una visión perdurable, desde el ferrocarril Siberia-Alaska de 1904 hasta el plan ruso de 2007. El RDIF ha estudiado las propuestas existentes, incluido el ferrocarril EEUU-Canadá-Rusia-China, y apoyará la más viable”, escribió Dmitriev en X.

Durante su reunión con Volodimir Zelenski, Trump afirmó que la propuesta es “interesante”, aunque señaló que el presidente de Ucrania “no estará contento” con este proyecto.

El estrecho de Bering, de 82 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, separa la vasta y poco poblada región rusa de Chukotka de Alaska. La idea de unirlas existe desde hace al menos 150 años.

Las pequeñas islas Diómedes, una rusa y otra estadounidense, están situadas en medio del estrecho, a sólo 4 kilómetros de distancia.

La propuesta a Elon Musk

Dmitriev, que entabló relación con el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, sugirió que las grandes energéticas estadounidenses podrían unirse a los proyectos rusos en el Ártico, proponiendo que el túnel fuera construido por The Boring Company, empresa estadounidense de construcción de túneles propiedad del multimillonario Elon Musk.

“Elon, imagina conectar EEUU y Rusia, las Américas y Afroeurasia con el Túnel Putin-Trump: una conexión de 112 kilómetros que simboliza la unidad. El costo tradicional es de más de 65.000 millones de dólares, pero la tecnología de The Boring Company podría reducirlo a 8.000 millones de dólares. ¡Construyamos un futuro juntos!“, señaló en sus redes sociales.

Por el momento, el empresario sudafricano no emitió respuesta oficial.

Más allá del propio túnel, costaría una enorme suma construir y mejorar la infraestructura a ambos lados del estrecho, ya que las rutas y vías férreas de Chukotka son, en el mejor de los casos, escasas.