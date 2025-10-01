Cierre parcial del Gobierno Federal en Estados Unidos: cómo funcionará el shutdown y a quiénes afectará directamente

Los republicanos acusan a los demócratas de provocar el cierre gubernamental iniciado este miércoles por falta de fondos, mientras la oposición advierte que no cederá en su exigencia para que aumente la financiación para sanidad.

Primer día de un cierre parcial del gobierno en Washington. Foto: REUTERS

La incapacidad de republicanos y demócratas para acordar un presupuesto antes de la fecha límite fijada para este miércoles activó un cierre del Gobierno Federal de Estados Unidos que por el momento afecta a servicios no esenciales, pero que podría comprometer otras funciones de la Administración Central si se prolonga el bloqueo legislativo.

La clave reside ahora en cuánto durará esta suspensión parcial de operaciones de las agencias federales, que de momento no afecta a los servicios básicos en el país.

"El Centro de Visitantes del Capitolio de los Estados Unidos está cerrado debido a un lapso en las asignaciones". Foto: REUTERS

Las fuerzas de seguridad, el ejército, los aeropuertos o la seguridad social seguirán funcionando con normalidad, pero preocupa el hecho de que los funcionarios en estas áreas no cobrarán sus sueldos hasta que las dos bancadas resuelvan sus diferencias en el legislativo y aprueben un presupuesto nuevo.

Paralelamente, la Casa Blanca trazó planes para aprovechar el cierre de Gobierno como oportunidad para despedir a miles de funcionarios, en el marco de su estrategia para reducir el tamaño de la Administración.

En el último y más largo cierre parcial del Gobierno Federal en la historia de Estados Unidos, el que se prolongó durante un mes durante el primer mandato de Donald Trump, la decisión de 10 controladores aéreos que pidieron la baja por enfermedad provocó la suspensión temporal de operaciones en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York y retrasos en varios otros aeródromos importantes del noreste y sureste del país. Este caos aéreo acabó desempeñando un papel fundamental para que las dos bancadas lograran un acuerdo para poner fin al cierre de Gobierno en enero de 2019.

Datos impactantes tras el cierre parcial del Gobierno Federal de Estados Unidos

Los parques nacionales con áreas accesibles, como carreteras, senderos y monumentos al aire libre, generalmente permanecerán abiertos al público, mientras que cualquier lugar con una puerta o portón que pueda asegurarse cerrará, incluyendo edificios y estacionamientos. Esto significa que lugares como el interior del Monumento a Washington o los museos del Parque Histórico Nacional de Harpers Ferry probablemente cerrarán, mientras que parques importantes como Yellowstone en Wyoming o Zion en Utah seguirán siendo en gran medida accesibles.

Cerrada con llave la entrada pública del Federal Hall National Memorial durante el primer día del cierre parcial del gobierno de EE. UU. en Nueva York. Foto: REUTERS

Además, unos 750.000 trabajadores federales se encuentran de licencia, con un aplazamiento salarial calculado en alrededor de 400 millones de dólares diarios.

Algunos servicios esenciales del Gobierno Federal seguirán funcionando sin alteraciones, como la entrega del correo y el envío de cheques del Seguro Social, ya que no dependen de la aprobación anual de fondos por parte del Congreso. Sin embargo, gran parte del personal de las agencias encargadas de estas tareas deberá continuar trabajando sin percibir remuneración durante el cierre. Entre ellos se encuentran el 88% de los empleados de la Administración del Seguro Social y el 96% del Departamento de Asuntos de Veteranos.

Casi el 90% del Departamento de Educación fue puesto en licencia, al igual que aproximadamente el 80% del Departamento de Comercio, tres cuartas partes del Departamento de Trabajo y dos tercios del Departamento de Estado.