Una potencia europea avanza con su nuevo servicio militar: el examen al que someterían a todos los jóvenes

Un país del viejo continente planea actualizar su servicio militar para el comienzo de 2026, con un acto obligatorio para los hombres en edad de ser reclutados.

Ejército alemán. Foto: EFE

Alemania avanza con su nuevo servicio militar, tras el acuerdo dentro de la coalición entre conservadores y socialdemócratas. La novedad es que se pactó una prueba médica para determinar la aptitud física y mental de los jóvenes en caso de que se los reclute.

Cambios en el servicio militar de Alemania

“El punto decisivo, es que apostamos por el atractivo total para atraer a jóvenes voluntarios y voluntarias, y el segundo punto importante para mí es la revisión médica generalizada”, declaró Boris Pistorius, ministro de Defensa.

Boris Pistorius, ministro de Defensa de Alemania. Foto: REUTERS

Según expresó el funcionario, el objetivo es que la ley entre en vigor el 1 de enero de 2026.

Previamente, durante octubre, la coalición gubernamental había conseguido un acuerdo para avanzar sobre un nuevo modelo de servicio militar basado en la voluntariedad.

Pistorius expresó sus dudas respecto a la opción que parecía haberse concretado en este acuerdo preliminar de recurrir a un sorteo si el número de voluntarios no era suficiente, que sólo entonces pasarían una revisión médica.

“Seremos más estrictos en cuanto al carácter voluntario”, afirmó por su parte el jefe del grupo parlamentario conservador, Jens Spahn, al precisar que se establecerá por ley una “trayectoria de crecimiento vinculante” para el número de soldados, así como el examen médico generalizado.

Indicó que se comenzará con la generación de 2008, y a partir del 1 de enero, tanto hombres como mujeres que para entonces tendrán los 18 años cumplidos, recibirán una carta con información, aunque sólo los hombres estarán obligados a responder y a someterse al examen médico.

Ejército alemán. Foto: EFE

Además, el Ministerio de Defensa deberá presentar informes semestrales al Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, acerca del número de soldados en activo y en la reserva con el que cuentan las fuerzas armadas, con el objetivo de que la cifra de soldados alcance en 2035 los 270.000.

“Si al final no basta con el carácter voluntario, será necesario establecer una obligatoriedad”, agregó Spahn, y en ese caso el Bundestag tendrá que volver a examinar esta cuestión y debatir todas las variantes.

Pistorius habló de un “paquete atractivo” para los voluntarios, que percibirán unos ingresos brutos de 2.600 € y, en algunos casos, dependiendo del tiempo de servicio, recibirán una subvención para obtener el permiso de conducir, ya sea de coche o de camión.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, en un entrenamiento del ejército alemán en Hammelburg. Foto: Reuters.

“He subrayado a menudo que Europa mira a Alemania, no sólo en lo que respecta al dinero, el armamento y las adquisiciones, sino también en lo que respecta al personal. Y estoy muy confiado en que todo esto tendrá éxito. Lo he dicho varias veces. Otros países europeos, especialmente los del norte, demuestran que el principio de voluntariedad funciona si se combina con el atractivo, y eso es precisamente lo que espero que ocurra en nuestro caso”, afirmó.