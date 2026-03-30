El primer submarino de propulsión nuclear de Brasil, denominado SN Álvaro Alberto (SN-10). Foto: Wikipedia.

En un contexto en el que el gasto militar global alcanzó los niveles más altos desde el final de la Guerra Fría, un país de Sudamérica está incorporando un arma que genera inquietud entre las potencias mundiales: el submarino nuclear.

Con la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial cada vez más cercana, Brasil se convierte en el único país de Latinoamérica con capacidad para operar submarinos de propulsión nuclear, un salto estratégico que redefine su proyección geopolítica y militar, y que lo deja en una mejor posición frente a un eventual conflicto bélico global.

SN Álvaro Alberto: así es el submarino nuclear de Brasil

El proyecto brasileño se enmarca en una iniciativa estatal que incluye la construcción de cuatro submarinos convencionales de la clase Scorpene y el desarrollo del primer submarino de propulsión nuclear, denominado SN Álvaro Alberto (SN-10), en honor al vicealmirante pionero de la energía nuclear en Brasil.

El interior del primer submarino de propulsión nuclear de Brasil, denominado SN Álvaro Alberto (SN-10). Foto: Wikipedia.

La construcción se realiza en el astillero Itaguaí Construções Navais, en Río de Janeiro, con apoyo tecnológico y transferencia de conocimiento de Francia.

Además, el SN Álvaro Alberto tendrá un desplazamiento cercano a 7.000 toneladas, con 100 metros de eslora y 9,8 metros de manga. Su diseño monocasco incorpora tecnologías avanzadas, incluyendo un reactor nuclear de fabricación nacional que genera aproximadamente 64.000 caballos de potencia, permitiendo alcanzar velocidades de hasta 25 nudos sumergido y operar a profundidades de 350 metros.

Por si todas estas características fueran poco, el submarino también contará con seis tubos lanzatorpedos de 533 mm y podrá albergar una tripulación de 100 personas. Además, su propulsión nuclear le permite operar sumergidos durante largos períodos sin necesidad de emerger para recargar baterías, lo que los hace prácticamente indetectables y capaces de patrullar vastas áreas oceánicas con autonomía casi ilimitada.

También pueden transportar misiles de largo alcance, que pueden ser lanzados desde posiciones ocultas, lo que los convierte en un elemento clave de la disuasión estratégica.

El interior del primer submarino de propulsión nuclear de Brasil, denominado SN Álvaro Alberto (SN-10). Foto: Wikipedia.

¿Cuándo se realizará el lanzamiento de este submarino nuclear?

La construcción del submarino nuclear comenzó formalmente en 2023 con el corte de acero para la sección experimental del casco resistente, destinada a validar procesos de fabricación críticos.

El calendario oficial prevé el lanzamiento al agua del submarino entre 2029 y 2031, y su entrada en servicio operativo entre 2032 y 2035. Sin embargo, el programa sufrió retrasos debido a desafíos técnicos y financieros, aunque Brasil mantiene su ambición de consolidar esta capacidad estratégica.