Tiene 54 metros de altura y es más alta que el Cristo Redentor: así es la imponente estatua de la Virgen María que inauguraron en Brasil

Se trata del monumento más alto del mundo destinado a esta figura religiosa. Las autoridades pretenden aumentar el turismo en la ciudad de Crato, donde se reunió una multitud para presenciar el momento de su inauguración.

Estatua de Nuestra Señora de Fátima en Ceará. Foto: X/@SputnikMundo

Brasil sumó esta última semana un nuevo hito a su vasto patrimonio religioso con la inauguración de una monumental estatua de Nuestra Señora de Fátima, ubicada en la ciudad de Crato, en el estado de Ceará.

La estructura, que alcanza 54 metros de altura, fue presentada ante miles de fieles que participaron de una misa campal y de un festival musical que acompañó la ceremonia de bendición.

La estatua más grande del mundo de Nuestra Señora de Fátima

Con estas dimensiones, el monumento se convierte en la estatua más grande del mundo dedicada a esta figura mariana, superando en altura incluso al icónico Cristo Redentor de Río de Janeiro, de 38 metros.

La ceremonia de inauguración fue uno de los eventos más concurridos que ha vivido Crato en los últimos años. Tal como lo describió el diario O Globo, muchos asistentes llegaron con varias horas de anticipación para asegurar un lugar cercano al altar y al escenario principal y no perderse del evento.

🇧🇷 VIRGEN Y FE GIGANTE EN BRASIL



Una imponente estatua de 54 metros de altura de Nuestra Señora de Fátima fue inaugurada el jueves en Crato, en el noreste de Brasil, superando la altura del icónico monumento al Cristo Redentor de Río de Janeiro.



Diseñada por el artista Ranilson… pic.twitter.com/LcXhZ0sDE3 — Andrés Repetto (@andresrepetto) November 15, 2025

Como lo definió el Gobierno de Ceará, la presentación de esta estatua forma parte de una estrategia integral para fortalecer el turismo religioso, un sector que ha crecido de forma constante en Brasil y que representa una fuente cada vez más importante de ingresos para las ciudades del interior brasileño.

Incluso, autoridades locales definieron que el monumento tiene el potencial de convertir a Crato en un centro de peregrinación. Además de su imponente presencia, la programación litúrgica y cultural asociada al monumento busca atraer visitantes durante todo el año.

Incluso, y según las proyecciones oficiales, se aspira a un aumento sostenido del flujo de turistas, que se podría ver impulsado por la devoción mariana, así como por el interés arquitectónico que la imponente obra genera.

¿Cómo fue la construcción de la estatua de Nuestra Señora de Fátima en Crato?

La construcción de esta estatua implicó un proceso técnico de complejidad que duró un año y cinco meses y necesitó de la participación de más de 30 personas.

Según el medio Info Católica, el monumento tiene un interior de poliuretano y un exterior elaborado en fibra de vidrio con resina, mientras que el acabado final se realizó con gel y pintura especial.

La estatua de Nuestra Señora de Fátima, en Ceará. Video: X/@SputnikMundo

Además, la obra fue fabricada por partes, que luego fueron trasladadas hasta su lugar de emplazamiento y finalmente fueron ensambladas sobre una base diseñada para que soporte su peso y altura.

Con sus 54 metros, la estatua de Crato se suma al selecto grupo de grandes monumentos religiosos del continente, entre ellos Santa Rita de Cascia, también en Brasil, que mide 56 metros; la Virgen de la Paz en Venezuela, con 46 metros; y el ya mencionado Cristo Redentor.