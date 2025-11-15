La “Dubai de Sudamérica”: dónde queda la playa que sorprende con sus rascacielos y construcciones imponentes

Se trata de una ciudad donde las montañas se encuentran con el mar, los rascacielos parecen tocar el cielo y la diversión nunca se agota, gracias a la gran variedad de actividades que ofrece un destino tan imponente, con aire muy similar a Miami o Dubai.

Balneario Camboriú, Brasil. Foto: Instagram @camboriuoficial

América del Sur está llena de escenarios naturales que sorprenden a cada paso, y Brasil no se queda atrás: ofrece desde selvas hasta playas paradisíacas. Dentro de ese abanico aparece una ciudad que llama especialmente la atención porque, con sus rascacielos gigantes y obras arquitectónicas impactantes, hace que muchos viajeros la comparen con Dubai.

Se trata de Camboriú, un balneario que se encuentra ubicado en el estado de Santa Catarina, sobre la costa del sur del país. Está entre Florianópolis (a unos 80 km) y Blumenau, y es uno de los destinos de playa más elegidos por argentinos y uruguayos. Este lugar es famoso por su playa central, su skyline lleno de rascacielos y por tener un estilo muy similar a Miami o Dubai.

Balneario Camboriú, Brasil. Foto: Instagram @camboriuoficial

Qué hacer en Balneario Camboriú, la Dubai de Sudamérica

Para quienes buscan movimiento, sin dudas este es el lugar indicado. Sin embargo, si la idea es disfrutar de playas paradisíacas, conviene alejarse de la playa del centro, ya que sus aguas no son cristalinas. Aun así, muy cerca hay opciones realmente bellas.

Playa de Laranjeiras, Brasil. Foto: Instagram @camboriuoficial

Uno de los planes imperdibles es subir al teleférico más famoso de Brasil, que conecta la ciudad con la paradisíaca praia de Laranjeiras. También vale la pena visitar Taquaras, recorrer la costa en un barco pirata y dedicar un día al parque temático Beto Carrero World.

Otra excursión recomendada es Bombinhas, ubicada a una hora de Camboriú, con sus playas de arena blanca y aguas turquesas. Para quienes quieran seguir explorando, Florianópolis queda a solo una hora y media.

Balneario Camboriú, Brasil. Foto: Instagram @camboriuoficial

Además, se puede visitar el parque Space Adventure, que alberga la mayor colección de objetos originales de la NASA fuera de Estados Unidos, disfrutar de parques acuáticos para todas las edades e incluso sobrevolar la ciudad en helicóptero para apreciar su imponente skyline.

Balneario Camboriú, Brasil. Foto: Instagram @camboriuoficial

Cómo llegar a Balneario Camboriú

Al estar ubicado en el sur de Brasil, muchos argentinos eligen viajar a Balneario Camboriú en auto, un recorrido que suele demandar unas 22 horas. También existe la opción de ir en micro o en avión, esta última alternativa es mucho más rápida y cómoda para quienes prefieren evitar tantos kilómetros de ruta.