Airbus pidió detener los vuelos de 6000 aviones A320 por una falla: ¿qué aerolíneas están afectadas?

Se trata de una de las aeronaves más vendidas del mundo. ¿Cuál es el problema?

Airbus, Foto Reuters

Airbus emitió una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia que afecta a la familia de los modelos A320 e instó a detener el funcionamiento de unos 6000 aviones.

El origen de la medida es un incidente grave ocurrido a finales de octubre que confirmó que las tormentas geomagnéticas recientes pueden “corromper” la memoria de los ordenadores de a bordo, provocando maniobras peligrosas no comandadas por los pilotos.

Airbus. Foto: EFE

Guillaume Steuer, portavoz oficial de Airbus en Toulouse, intentó llevar calma a los mercados y pasajeros, señalando que “el análisis de un evento reciente reveló que la radiación solar intensa, producto de la actividad geomagnética actual, puede generar lo que en informática llamamos un ‘Bit Flip’ (cambio de estado de un bit de memoria) en las unidades de control de vuelo. Hemos desarrollado un parche de software inmediato para blindar el sistema contra esta interferencia”.

¿Cuál es la falla?

La falla reside en las unidades ELAC (Elevator Aileron Computer), específicamente aquellas fabricadas por la firma francesa Thales. Estas computadoras son las encargadas de mover los alerones y los elevadores (timones de profundidad) del avión.

Empresa de Aviones. Foto: Airbus.

Al recibir una descarga de radiación cósmica en altura, el chip de memoria interpreta erróneamente la posición del avión y puede ordenar una “picada brusca” (nose down) para corregir una actitud de vuelo que en realidad es normal.

¿Cuál son las aerolíneas afectadas?

JetSMART tiene una flota está compuesta exclusivamente con aviones de la familia Airbus y, particularmente, muchos de la clase Neo, que es la que tiene específicamente problemas.

Avión de la aerolínea LATAM Airlines. Foto: LATAM Airlines.

En tanto, LATAM Airlines confirmó que en los talleres de mantenimiento en Santiago y San Pablo están trabajando en turnos de 24 horas para cargar el nuevo software en cientos de aviones, aunque advirtieron que “se esperan reprogramaciones durante el fin de semana”.

Avianca admitió en un comunicado que “un número significativo” de sus aeronaves requiere la intervención, al igual que la chilena Sky Airline, que debe trabajar con urgencia para actualizar el software, ya que en el caso de Sky, la mayoría de sus aviones son Neo.

Un nuevo Boeing 737 MAX cero kilómetro se suma a la flota de Aerolíneas Argentinas. Foto: Aerolíneas Argentinas.

Aerolíneas Argentinas no se ha visto afectada porque su flota de corto y medio alcance es exclusivamente Boeing 737 (NG y MAX) y Embraer 190, aviones que utilizan una arquitectura de computadoras diferente y no están afectados por esta directiva de Airbus.