Fuerte desplome de Airbus en la Bolsa europea por los fallos en el A320

La compañía, una de las de mayor capitalización en el continente, se vio perdiendo en pocas horas cerca de 16.000 millones de euros, gran parte de todo el avance de capital que había logrado en 2025.

Airbus retrocede en la bolsa de valores y su desplome preocupa a los inversionistas. Foto: EFE/Justin Lane.

Airbus sufrió un importante sobresalto negativo en la Bolsa este lunes y la noticia tiene sus consecuencias por tratarse de una de las compañías de mayor capitalización del continente.

En el primer día del mes de diciembre, sus acciones cayeron fuertemente tras salir a la luz fallos detectados en su modelo A320, el avión más vendido de la firma y uno de los pilares de su negocio.

Malas noticias para Airbus. Foto: Wikipedia.

¿Qué pasó con las acciones de Airbus este lunes 1° de diciembre?

En un principio, los inversores decidieron deshacer posiciones de manera moderada, lo que generó que las acciones de Airbus retrocedieran alrededor de un 3% durante las primeras horas de la mañana.

Pero las presiones vendedoras se intensificaron cuando se confirmó que las anomalías no se limitaban al sistema inicialmente observado, sino que también podrían afectar a paneles del fuselaje en varias decenas de aeronaves.

La noticia ocasionó un gran nerviosismo y desencadenó un desplome de hasta el 10% en la cotización de la compañía.

Lo sucedido se traduce en una pérdida cercana a los 16.000 millones de euros en capitalización bursátil. Cabe recordar que Airbus había cerrado el viernes con una valoración de 162.299 millones de euros, cifra que la situaba incluso por encima de Inditex como una de las empresas más valiosas del mercado europeo.

Con el retroceso de este lunes, su capitalización descendió hasta los 146.000 millones, borrando en cuestión de horas una parte significativa del avance logrado en lo que va del 2025.

Hay que destacar el reconocimiento público por parte de la empresa de la existencia de fallos en un “número significativo” de A320, que generarían “importantes dificultades” logísticas y eventuales retrasos para pasajeros y aerolíneas.

Según su comunicación oficial, se detectó que una radiación solar intensa puede dañar datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo, lo que motivó una revisión profunda y la necesidad de aplicar medidas inmediatas de corrección.

La capitalización de Airbus descendió hasta los 146.000 millones de euros. Foto: Reuters.

Esto mismo ha sido información sensible para los inversores, debido a que Airbus acumulaba una suba superior al 30% en el año y era de las empresas mejor posicionadas del sector industrial europeo.

Por el momento, se estimó un costo inicial de 2,5 a 7,5 millones de euros por las reversiones de software necesarias para corregir el primer fallo detectado, y una cifra adicional de 50 a 100 millones para reemplazar hardware en las aeronaves afectadas. La posible extensión de las anomalías a los paneles del fuselaje, sin embargo, obliga a replantear dichos cálculos y a considerar escenarios más complejos.