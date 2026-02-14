Olympic, el avión del futuro. Foto: SimScale

Desde Seattle, cuna histórica de la industria aeronáutica, una startup busca desafiar más de un siglo de diseño convencional en la aviación. Outbound Aerospace trabaja en un ambicioso proyecto de avión “blended wing” (ala fusionada), una arquitectura que integra alas y fuselaje en una sola estructura y que promete redefinir la eficiencia del transporte aéreo.

En marzo de 2025, la compañía alcanzó un hito clave: el primer vuelo remoto de su prototipo a escala 1/8, bautizado STeVe. Con 6,7 metros de envergadura y 136 kilogramos de peso, esta aeronave experimental funciona como banco de pruebas para validar tecnologías, materiales y procesos de fabricación que serán esenciales en el desarrollo de su modelo comercial definitivo, denominado Olympic.

Foto: SimScale

El futuro Olympic está concebido para transportar entre 200 y 250 pasajeros y tendrá una envergadura de 52 metros, similar a la de un Boeing 757. Sin embargo, a diferencia de los diseños tradicionales de Airbus y Boeing (basados en un fuselaje tubular con alas acopladas), el concepto blended wing elimina esa separación estructural. Al fusionar ambas partes en un solo cuerpo aerodinámico, se reduce la resistencia al avance y se optimiza la sustentación.

Según la empresa, este diseño podría disminuir hasta en un 50% el consumo de combustible en comparación con aeronaves actuales de tamaño similar, además de reducir emisiones contaminantes y niveles de ruido. El interior también se beneficiaría de la arquitectura integrada, ofreciendo cabinas potencialmente más amplias y configuraciones más versátiles.

Foto: SimScale

El proyecto incorpora además un sistema eléctrico “power-by-wire”, que sustituye los tradicionales sistemas hidráulicos y de aire de sangría por soluciones electromecánicas. Esta simplificación técnica apunta a reducir el mantenimiento, mejorar la eficiencia operativa y avanzar hacia una digitalización total de la aeronave.

Cuándo entrará en servicio el primer avión Olympic de Outbound Aerospace

Outbound Aerospace proyecta que el Olympic podría entrar en servicio comercial en la década de 2030. Actualmente, la empresa se encuentra en fase de pruebas con prototipos electromecánicos y turbopropulsados, pasos previos al diseño final. Si bien ya aseguró financiación inicial y respaldo de inversores, aún no se anunciaron pedidos formales por parte de aerolíneas.

Foto: SimScale

Aun así, la industria sigue de cerca el desarrollo. En un contexto de presión global por reducir emisiones y mejorar la eficiencia en vuelos de medio y largo alcance, el blended wing reaparece como una alternativa disruptiva. Se trata de un concepto explorado desde la década de 1920, pero que hoy encuentra nuevas posibilidades gracias a materiales avanzados, nanotecnología y sistemas digitales de última generación.

Si logra cumplir sus plazos y validar su tecnología a escala real, Outbound Aerospace podría inaugurar una nueva etapa en la aviación comercial, marcada por la eficiencia energética, sostenibilidad y una transformación estructural profunda del avión tal como lo conocemos.