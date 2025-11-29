Tensión en el Caribe: Trump anunció que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”

El presidente de Estados Unidos informó a “todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas” que consideren cerrado el espacio aéreo venezolano.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters/Evelyn Hockstein

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó un nuevo nivel. Donald Trump comunicó a través de sus redes sociales que el espacio aéreo del país sudamericano es considerado “cerrado”, en un mensaje dirigido a “todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”.

A través de su perfil de Truh Social, el presidente de Estados Unidos deslizó que las aerolíneas y pilotos deben tener en cuenta a la hora de volar que el espacio aéreo “permanecerá cerrado en su totalidad”.

El mensaje de Donald Trump acerca del espacio aéreo de Venezuela. Foto: Truth Social

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del mandatario, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre, en un momento de alta tensión entre los dos países.

De todos modos, se desconocen más detalles de lo que ocurrirá. Este mensaje puede suponer que se acerca un ataque de Estados Unidos contra Venezuela, aunque son solo conjeturas.

Muy poca actividad en el espacio aéreo de Venezuela. Foto: FlightRadar24

La charla entre Donald Trump y Nicolás Maduro

El mensaje se produce después de que el diario The New York Times, informara de una conversación telefónica entre Trump y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, una llamada que ninguna de las dos partes ha confirmado ni negado oficialmente.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, crítico del Gobierno de Maduro, participó en la llamada, en la que finalmente ambos mandatarios no acordaron planes concretos para su encuentro.

Donald Trump y Nicolás Maduro. Foto: REUTERS

La noticia de la conversación se produce un día después de que Trump advirtiera que sus Fuerzas Armadas actuarán “muy pronto” en tierra contra supuestos “narcotraficantes de Venezuela”, mientras mantiene el despliegue naval en el Caribe.

Ya hubo advertencias de Estados Unidos para volar sobre Venezuela

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instó a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.

La advertencia se produce en el contexto de los bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe, que han causado varios muertos y que se realiza con el argumento -no demostrado- de lucha contra el narcotráfico, en el que también implica a las autoridades venezolanas y, en especial, a Nicolás Maduro.