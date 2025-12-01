Joaquín Guzmán López, hijo del “Chapo”, admitió haber secuestrado a “El Mayo” Zambada para entregarlo a las autoridades de EE UU

Tras su declaración de culpabilidad, en la que también se reconoció culpable de narcotráfico, “EL Güero” colaborará con la Justicia estadounidense, y volverá al tribunal el 1 de junio de 2026.

Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Foto: DEA

El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró este lunes culpable de delitos relacionados con tráfico de droga tras haberse proclamado inocente el año pasado. Además, afirmó haber secuestrado a “El Mayo” Zambada.

El criminal conocido como “El Güero” se declaró culpable de cargos de narcotráfico y crimen organizado en una Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en la ciudad de Chicago.

Según los medios que estuvieron presentes en la audiencia, Guzmán López se proclamó responsable de supervisar la distribución de drogas como la cocaína, la heroína o el fentanilo mientras dirigía una facción del Cartel de Sinaloa junto a su hermano Ovidio.

Ismael 'el Mayo' Zambada, narcotraficante. Foto: Reuters

Tras su declaración de culpabilidad, el mexicano colaborará con la Justicia estadounidense, y volverá al tribunal el 1 de junio de 2026, según dictó la jueza del caso, Sharon Johnson Coleman.

Guzmán López fue el artífice detrás del movimiento que puso ante las autoridades estadounidenses Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, a finales de julio de 2024 en El Paso, Texas.

Ante la corte, el hijo del “Chapo” reconoció su rol en la detención del gran jefe narco que nunca antes había pisado una prisión y por el que Washington ofrecía 15 millones de dólares de recompensa.

El caso alrededor del clan Guzmán

El pasado julio, el hermano de Joaquín, Ovidio Guzmán López, también se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante este mismo tribunal, como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses cuyos términos no fueron divulgados.

Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo" Foto: Redes sociales

Ambos hermanos están acusados de dirigir una facción del Cartel de Sinaloa, designado por el Gobierno estadounidense como una organización terrorista.

Por su parte, en agosto “El Mayo” Zambada se declaró formalmente culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra en un tribunal federal de Nueva York.