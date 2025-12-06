Un golpe inesperado en la Casa Windsor: el desalentador diagnóstico que toca de cerca a un familiar del rey Carlos III

La Familia Real británica enfrenta nuevamente un momento delicado: un miembro cercano al rey fue diagnosticado con cáncer de piel. La noticia revela el lado más humano de la monarquía y la lucha silenciosa que atraviesan sus integrantes frente a esta enfermedad.

Carlos III, realeza británica. Foto: NA.

La Familia Real británica vuelve a enfrentar un momento de preocupación en torno a la salud de sus miembros más cercanos. India Hicks, ahijada del rey Carlos III, diseñadora y exmodelo de 58 años, anunció que padece cáncer de piel. Hicks, madre de cinco hijos, compartió la noticia en su cuenta de Substack, una reconocida plataforma de newsletters, donde relató con sinceridad la conmoción y el miedo que sintió al recibir el diagnóstico.

“Llegaron los resultados de una reciente operación de cáncer de piel, y la noticia no fue muy buena”, escribió la diseñadora, según reportó People. El tumor estaba ubicado en la parte inferior de su pantorrilla y crecía con rapidez.

India Hicks, ahijada del rey Carlos III. Foto: Instagram / indiahicksstyle.

Para tratarlo, Hicks se sometió a una cirugía de Mohs en Miami, procedimiento especializado que elimina el tejido afectado capa por capa. La operación fue exitosa, y pudo regresar con su familia, compartiendo momentos como la celebración del Día de Acción de Gracias. Los exámenes patológicos indicaron que no quedaban células cancerosas, lo que ella misma calificó como “esta vez, tuve suerte”.

Lazos históricos con la realeza

India Hicks no solo es conocida por su carrera profesional, sino también por sus vínculos con la Casa Windsor. Su madre, Lady Pamela Hicks, fue dama de compañía de la reina Isabel II y prima hermana del príncipe Felipe. Además, India participó a sus 13 años como dama de honor en la boda de Carlos y Diana en 1981, consolidando una relación cercana con el actual monarca y su familia.

India Hicks, ahijada del rey Carlos III. Foto: Instagram / indiahicksstyle.

Un contexto delicado para la Familia Real

El anuncio de India se produce en un periodo sensible para la monarquía británica. El rey Carlos III continúa con su tratamiento contra un cáncer detectado en febrero de 2024, tras una intervención por agrandamiento de próstata en The London Clinic.

Aunque Buckingham Palace aseguró que su enfermedad está controlada, el monarca tuvo que reducir su agenda y cancelar compromisos, mostrando un rostro humano y vulnerable que conmovió al Reino Unido.

Por su parte, Kate Middleton, princesa de Gales, enfrentó un cáncer que fue diagnosticado en marzo de 2024. Tras meses de tratamiento y recuperación, confirmó en enero de 2025 que su enfermedad estaba en remisión, recuperando paulatinamente sus actividades públicas y reafirmando la importancia del apoyo familiar en momentos difíciles.

El posteo de resiliencia de Kate Middleton. Foto: Instagram.

¿Qué es el cáncer de piel?

El cáncer de piel es un tipo de tumor que se desarrolla cuando las células de la piel comienzan a crecer de manera descontrolada. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, aunque es más frecuente en zonas expuestas al sol, como la cara, el cuello, los brazos y las piernas.

Tipos principales de cáncer de piel

Carcinoma de células basales: es el más común y suele crecer lentamente. Raramente se disemina a otras partes del cuerpo, pero puede dañar tejidos cercanos si no se trata. Carcinoma de células escamosas: aparece en capas más externas de la piel. Puede ser más agresivo que el basal y, en casos raros, extenderse a otras áreas. Melanoma: es menos frecuente, pero mucho más peligroso. Puede diseminarse rápidamente a órganos y tejidos, por lo que la detección temprana es fundamental.

Cáncer de piel. Foto: Freepik.

Factores de riesgo

Exposición al sol: La radiación ultravioleta (UV) es la principal causa de daño celular que puede derivar en cáncer de piel.

Piel clara: Personas con piel, cabello y ojos claros tienen mayor riesgo.

Edad y antecedentes familiares: La incidencia aumenta con la edad, y tener familiares con cáncer de piel también eleva la probabilidad.

Lesiones previas o lunares atípicos: Ciertos lunares o cicatrices pueden favorecer la aparición de tumores.

Detección y tratamiento

El cáncer de piel se detecta generalmente mediante examen dermatológico, biopsias y análisis de tejidos. Entre los tratamientos más comunes se encuentran: