El canciller Pablo Quirno se reunió con María Corina Machado. Foto: @voceriavzla

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, mantuvo un encuentro con la líder opositora venezolana, María Corina Machado en Estados Unidos, con el fin de “abordar la situación de Venezuela y la oportunidad que ofrece una transición a la democracia”.

Según informó la Vocería Oficial de Venezuela mediante un comunicado en sus redes, de la reunión también participó el embajador argentino en EEUU, Alec Oxenford.

El encuentro sirvió “para abordar la situación de Venezuela y la oportunidad que ofrece una transición a la democracia en la garantía de seguridad y estabilidad en la región”.

Además, se destacó que Machado aprovechó para “reiterar su agradecimiento por el apoyo a la causa democrática venezolana del presidente Javier Milei y por haber protegido a los asilados de nuestro equipo en su embajada en Caracas durante 14 meses, hasta que fueron rescatados”.

Por otro lado, en la reunión también se reiteró el pedido de “la liberación de todos los presos políticos, venezolanos y extranjeros, que permanecen secuestrados en Venezuela”.

María Corina Machado adelantó cuándo podría haber elecciones en Venezuela

En diálogo con el medio digital Político, María Corina Machado afirmó que podría haber elecciones en Venezuela en menos de un año.

“Creemos que un proceso de transición real con votación manual. Todo el proceso podría completarse en nueve o diez meses. Pero, bueno, eso depende de cuando se empiece”, declaró.

Desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero, el Gobierno de Donald Trump restableció relaciones con la presidenta interina, la chavista Delcy Rodríguez, y asegura que está bajo su tutela.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró ante el Senado que el objetivo final es lograr una Venezuela “democrática” mediante “elecciones libres y justas”, pero no detalló plazos para esta transición.