Dos aviones cazas de EEUU sobrevolaron durante 40 minutos el espacio aéreo de Venezuela

Se trata de dos F-18 de la variante F, que aparecieron sobre el estado Zulia. La acción militar se suma a la reciente advertencia de Trump sobre Nicolás Maduro.

Sobrevuelo de aviones de Estados Unidos en el espacio aéreo de Venezuela. Foto: X

Dos aviones de combate F-18 de Estados Unidos sobrevolaron en el espacio aéreo de Venezuela, según mostró el servicio de seguimiento para aviación Flightradar24.

Según se registró, se vieron los aviones cazas sobre aguas del Golfo de Venezuela durante unos 40 minutos, en un nuevo gesto que contribuye a elevar la presión de Washington sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

Aviones cazas F/A-18F Super Hornet de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Los dos aparatos, identificados como dos F-18 de la variante F, que son biplaza, realizaron varias idas y venidas en forma de tirabuzón antes de volar con rumbo norte hasta un punto situado a unos 50 kilómetros al oeste de Aruba, donde se presupone que se encontraría el portaaviones USS Gerald Ford, el mayor y más sofisticado de EE.UU.

El Pentágono envió hace unas semanas al navío, que se unió a un enorme contingente que Washington mantiene en el sur del Caribe desde final del invierno y que supone su mayor despliegue en la región en décadas.

Operativo Lanza del Sur

El sobrevuelo de los cazas se enmarca en la operación Lanza del Sur, en virtud de la cual el Gobierno de Donald Trump decidió desplegar unos 15.000 efectivos en aguas cercanas a Venezuela, argumentando que se trata de una operación antidroga.

Estados Unidos ofrece una millonaria recompensa por información relacionada al vínculo entre Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles. Foto: REUTERS

Al tiempo, Washington acusa a Maduro y a una buena parte de su Gobierno y de la cúpula militar venezolana de liderar al Cartel de los Soles, una organización cuya existencia la DEA apenas dio a conocer durante en el mandato de Trump.

Donald Trump y Nicolás Maduro. Foto: REUTERS

Caracas, por su parte, insiste en que el despliegue no es más que una campaña de presión para forzar un cambio de Gobierno en el país caribeño.