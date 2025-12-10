Ejecutaron en China a un ex banquero por recibir sobornos por unos 156 millones de dólares

Se trata de Bai Tianhui, exdirectivo del antiguo ‘banco malo’ estatal Huarong. Había sido condenado a muerte en mayo de 2024.

Bai Tianhui, ex banquero condenado a muerte en China. Foto: Gentileza Weibo

China ejecutó a Bai Tianhui, ex banquero del banco estatal Huarong, uno de los considerados “bancos malos”, tras recibir la aprobación final del Tribunal Supremo y haber sido condenado a muerte en mayo de 2024 por aceptar 156 millones de dólares en sobornos.

La ejecución fue llevada a cabo por el Tribunal Popular Intermedio número 2 de Tianjin, que recibió la orden de sentencia tras la revisión del Supremo.

China ejecutó a un ex banquero por recibir sobornos. Video: REUTERS.

Bai mantuvo un encuentro con familiares antes de su ajusticiamiento y se desconoce el medio de ejecución empleado.

La investigación

La investigación determinó que entre 2014 y 2018, Bai utilizó los cargos que ocupó en varias divisiones de Huarong International, incluidos los de director general, responsable de expansión de negocio e inversión bancaria, y directivo de operaciones de capital, para facilitar ventajas a empresas en adquisiciones de activos y operaciones de financiación.

Banco Huarong International. Foto: REUTERS

A cambio, recibió pagos y bienes cuyo valor superó los 1.108 millones de yuanes (156 millones de dólares).

Las condenas a muerte son cada vez menos en este tipo de casos de corrupción en China pero, en este caso, el Tribunal Supremo lo calificó como un delito de soborno de “cuantía especialmente enorme”, con “circunstancias especialmente graves” y un “impacto social especialmente negativo”, y sostuvo que la pena capital era adecuada dada la severidad de los hechos.