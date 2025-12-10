La fábrica más grande del mundo: dónde queda la histórica construcción con más de 400 hectáreas y 13 millones de metros cúbicos

El edificio es tan inmenso que podría albergar Disneyland y sobrarían 4 hectáreas para estacionamiento. Los más de 30 mil trabajadores tienen su propio departamento de bomberos, equipo de seguridad, guardería y gimnasio.

La fábrica más grande del mundo. Foto: Boeing

En todo el mundo existen construcciones imponentes por su estilo, historia o importancia. Templos, murallas o rascacielos, todas ellas tienen características que las hacen únicas. En esa lista aparece la fábrica más grande del planeta.

Galardonada con un Récord Guinness como el edificio más espacioso del mundo, este imponente inmueble se encuentra en Estados Unidos y sus medidas son únicas en el mundo.

La planta de ensamblaje de aviones de Boeing Company, la fábrica más grande del mundo. Foto: Wikipedia

Cuál es la fábrica más grande del planeta

Se trata de la principal planta de ensamblaje de aviones de Boeing Company, situada en Everett, Washington. El edificio tiene un impresionante volumen total de 13,4 millones de metros cúbicos.

El interior de la fábrica es tan inmenso que se comporta como un pequeño ecosistema, casi como si fuese una “ciudad miniatura”. Durante los primeros tras su construcción en 1968, se formaba niebla adentro, por lo que se debió instalar un sistema climático completo.

El edificio de Everett nació con el propósito de adaptarse a la revolución aérea que estaba por comenzar. Al momento de su nacimiento, su volumen era de 5,564 m³, tan solo una fracción del actual.

La planta de ensamblaje de aviones de Boeing Company, la fábrica más grande del mundo. Foto: Boeing Future of Flight

Con el correr de los años, se realizaron sucesivas expansiones que fueron acompañando el tamaño creciente de los aviones y la sofisticación del proceso industrial.

Características de la fábrica más grande del mundo

Es que el edificio debe ser grande, porque los aviones 747, 767 y 777 de Boeing, que se encuentran entre los más grandes del mundo, son ensamblados allí.

Entre sus características más impresionantes se destaca una superficie cubierta de 39,8 hectáreas, mientras que el terreno cubre unas 414 hectáreas en total, convirtiéndose en un predio tan grande como mil manzanas urbanas.

Tal es su magnitud, que el campus de Boeing Everett es lo suficientemente grande como para abarcar Disneyland con 4,8 hectáreas de sobra para estacionamiento.

La planta de ensamblaje de aviones de Boeing Company, la fábrica más grande del mundo. Foto: Wikipedia

Según el sitio oficial de la empresa, “miles de empleados del sector aeroespacial en Everett colaboran en la fabricación y producción de aeronaves, el desarrollo de productos, la seguridad aérea y las certificaciones de aeronaves. Otras áreas de producción incluyen los hangares de pintura, la línea de vuelo y el centro de entregas”.

Son más de 30.000 las personas que trabajan en Boeing Everett, el cual cuenta con su propio departamento de bomberos, equipo de seguridad, guardería y gimnasio.

Además, alberga el Centro de Aviación Future of Flight, oficialmente conocido como Boeing Future of Flight. Se trata de un museo de aviación y centro educativo ubicado en la esquina noroeste del aeropuerto Paine Field en Mukilteo, Washington.

Es el punto de partida del Boeing Tour, una visita guiada a una parte de la cercana fábrica Boeing Everett.

Miles de personas de todo el mundo visitan las instalaciones de Everett cada año. Entre los visitantes VIP se incluyen presidentes de Estados Unidos, dignatarios internacionales, directores ejecutivos, astronautas y otras celebridades.