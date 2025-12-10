Un país de Sudamérica refuerza su Armada: construyó un patrullero oceánico con tecnología de última generación

El flamante buque posee un conjunto de capacidades avanzadas que lo ubican como una de las plataformas más modernas de la región. Cuándo entrará en operaciones.

Patrullero oceánico ARC 24 de Julio. Foto: COTECMAR

Un país de Sudamérica dio un importante paso en su programa de fortalecimiento de su capacidad marítima con la incorporación del patrullero oceánico ARC 24 de Julio. Esta embarcación de última generación significa un hito total tanto para la Armada como para la industria naval de esta nación.

Se trata de Colombia, que con esta incorporación suma su cuarto Offshore Patrol Vessel (OPV - Buque de Patrulla Oceánica), aunque este es especial, ya que fue completamente diseñado y construido en el país.

Patrullero oceánico ARC 24 de Julio. Video: COTECMAR

La embarcación fue desarrollada por el astillero estatal COTECMAR (Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial) en Cartagena y está destinada a ampliar el rango de operaciones en el Caribe y el Pacífico.

Cómo es el nuevo patrullero oceánico de Colombia

El del patrullero oceánico ARC 24 de Julio posee un conjunto de capacidades avanzadas que lo ubican como una de las plataformas más modernas de la región. Entre sus características principales, se encuentran:

93 metros de eslora

Desplazamiento aproximado de 2665 toneladas

Sistemas de navegación y vigilancia de largo alcance

Sensores de última generación

Equipos diseñados para operar durante largos periodos sin necesidad de apoyo logístico

Autonomía para operar hasta 40 días continuos

Patrullero oceánico ARC 24 de Julio. Foto: COTECMAR

Estas especificaciones le permite cubrir amplias áreas marítimas en misiones de patrullaje, control de tráfico, protección ambiental y lucha contra el crimen transnacional.

Además, el este patrullero oceánico está equipado para realizar búsqueda y rescate, evacuaciones y apoyo humanitario en situaciones de desastres naturales.

Su construcción forma parte de un amplio y ambicioso plan de maduración y sofisticación de las capacidades industriales navales de Colombia, el cual tiene como objetivo dotar a la armada nacional con buques de mayor desplazamiento y capacidades.

Patrullero oceánico ARC 24 de Julio. Foto: COTECMAR

Cuándo entrará en operaciones

Luego de completar con éxito su botadura durante julio, el nuevo patrullero oceánico de la Armada Nacional Colombia inició sus pruebas de navegación a fines de noviembre.

El buque llevó a cabo su primera prueba de navegación y comprobación de sistemas, en una serie de evaluación de las que participaron personal de COTECMAR y de la armada colombiana, quienes “verificaron el desempeño de los diferentes sistemas instalados en la primera patrullera diseñada y construida por talento 100% colombiano”, según comunicó la compañía.

Patrullero oceánico ARC 24 de Julio. Foto: COTECMAR

Esta prueba marca el inicio de un cronograma más extenso de evaluación, que tiene como objetivo avanzar con la entrega del buque a las fuerzas colombianas para que estas lo incorporen al servicio, en una fecha todavía sin designar.