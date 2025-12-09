Hito en la modernización de su Fuerza Aérea: el país sudamericano que compró aviones Gripen a Suecia

Este país inicia un ambicioso proceso de modernización de su Fuerza Aérea. La entrega escalonada entre 2026 y 2032 permitirá reemplazar progresivamente sus actuales aviones, mejorar la capacidad de defensa y fortalecer la infraestructura, la capacitación y el soporte logístico.

Los aviones Gripen que Colombia compró de Suecia. Foto: X/@AlertaNews24

La confirmación de la compra de aviones de combate Gripen E/F por parte de un país sudamericano marca un hito en el proceso de modernización de su Fuerza Aeroespacial.

El contrato, que fue firmado en 2025 -tras más de una década de evaluaciones y revisiones financieras- se enmarca en una etapa estratégica que transformará la capacidad aérea de este país en los próximos años.

Aviones Gripen de Suecia que compró de Colombia. Video: X/@Orlando71156528

¿Qué país de Sudamérica le compró aviones Gripen a Suecia?

El país que hizo esta importante compra es Colombia. Si bien el acuerdo ya está oficializado, su ejecución será de manera gradual y se extenderá hasta el 2032, con entregas escalonadas.

Esto le permitirá a la Fuerza Aérea Colombiana ir incrementando su flota de manera paulatina. La llegada de los Gripen no solo implicará la adquisición de aeronaves, sino también la organización de un extenso cronograma técnico, programas de entrenamiento y soporte logístico especializado. Algo similar a lo que vive Argentina con su compra de cazas F-16 a Dinamarca.

Asimismo, como suele ser en proyectos de esta magnitud, Colombia también deberá fortalecer la infraestructura de sus bases aéreas, lo que implica instalar nuevos sistemas de mantenimiento y capacitar a sus pilotos y al personal técnico.

La empresa sueca que fabrica los Gripen, Saab, será responsable de acompañar la supervisión de todas estas tareas.

Aviones Gripen. Foto: X/@XPost1A

Las primeras unidades del Gripen E/F estarán entregándose a partir de 2026 y así sucesivamente hasta el 2032, lo que le permitirá a Colombia ir adaptando su transición de manera paulatina y reestructurar su flota, especialmente los Kfir, cuya vida útil se encuentra en su fase final.

Hay que destacar que los Gripen E/F incorporan sistemas de radar avanzados, capacidades de vigilancia mejoradas y una maniobrabilidad superior, lo que ampliará la capacidad de reacción del país ante amenazas y misiones de control del espacio aéreo.