Los países sudamericanos que lideran el ranking educativo y la sorpresa por cómo quedó Argentina

El Índice de Resultados Escolares 2025 volvió a evaluar el desempeño de los jóvenes de 15 años en América Latina y confirmó una amplia brecha entre los sistemas educativos de la región.

Los países sudamericanos que lideran el ranking IRE. Foto: Grok.

Una vez más se pone bajo análisis el desempeño de los jóvenes latinoamericanos en edad de secundaria a partir del Índice de Resultados Escolares (IRE) 2025, donde quedan reveladas brechas profundas entre los distintos sistemas educativos de la región.

En el estudio se confirma nuevamente a Chile y Uruguay como los países mejores posicionados, mientras que Argentina -por ejemplo- se ubica por debajo de los estándares establecidos.

¿Cuál es el nivel de desempeño de estudiantes en los diferentes países sudamericanos? Foto: Unsplash.

La eficiencia educativa, el pilar del análisis del IRE

No solo se analizan calificaciones, este análisis también evalúa la eficiencia educativa, es decir, la capacidad de los sistemas de asegurar que los estudiantes completen su trayectoria escolar en tiempo y forma, con los aprendizajes básicos garantizados.

Para garantizar esto, se utilizan datos estandarizados como los de la prueba PISA, tomando como punto clave la proporción de adolescentes de 15 años que se encuentran en el grado adecuado y alcanzan los niveles mínimos de desempeño en Lectura y Matemática.

Chile y Uruguay, líderes en Sudamérica en cuanto al nivel de estudios

Chile se consolida como uno de los líderes con una cifra remarcable, 38 de cada 100 estudiantes cumplen con los criterios IRE, lo que implica que completen la escolaridad en tiempo y forma y superen los niveles mínimos del PISA.

Además, Chile presenta una de las mayores tasas de permanencia escolar: el 95% de los jóvenes sigue estudiando hasta los 17 años.

Uruguay se ubica en el segundo lugar con 36 de cada 100 estudiantes, donde la Matemática se destaca e igualó el puntaje chileno en PISA 2022, que fue de 409 puntos, uno de los más altos de América Latina.

Argentina se ubica por debajo de los estándares de Chile y Uruguay. Foto: Unsplash.

El tercer lugar es para Perú, con 28 estudiantes por cada 100 que cumplen con los estándares. Gran cantidad de países sudamericanos se encuentra por debajo de ese umbral, estos son:

México ,

Brasil ,

Argentina ,

Colombia ,

Paraguay.

Esto ubica a la Argentina en el sexto lugar, lo que hace que no alcance los niveles mínimos de desempeño que definen la parte alta del ranking.