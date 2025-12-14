Guerra en Ucrania: Zelenski afirmó que aún no recibió respuesta de EE.UU. sobre el plan de paz con Rusia

“Lo más importante es que el plan de paz sea justo para Ucrania, porque Rusia inició la guerra”, sentenció el presidente ucraniano.

Soldados, guerra en Ucrania. Foto: EFE

En la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania que data desde el 24 de febrero de 2022, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo que aún no recibió de parte de Estados Unidos una respuesta formal sobre las últimas propuestas del plan de paz de 20 puntos, en donde se prevé un alto el fuego y requiere compromisos tanto de Kiev como de Moscú.

“No, todavía no he recibido una respuesta de Estados Unidos. He escuchado varios mensajes a través de mi equipo negociador, pero he recibido todas las señales y estaré listo para el diálogo que comenzará ahora”, manifestó el mandatario ucraniano desde Berlín, en conversación virtual con medios, según detalló la radiotelevisión pública Suspline.

En ese intercambio con diferentes medios, Zelenski respondió a las declaraciones hechas por su par estadounidense, Donald Trump, acerca de la afirmación que este último hizo sobre que el mandatario ucraniano “es el único a quien no le gusta el plan de paz” estadounidense.

Volodimir Zelenski. Foto: REUTERS.

Ante esto, Zelenski dijo que la versión del plan de paz no será del agrado de todos. “Por supuesto, hay muchos compromisos en uno u otro formato del plan. Enviamos a Estados Unidos los últimos comentarios y cambios al plan. Lo más importante es que el plan sea más justo, ante todo para Ucrania, porque Rusia inició la guerra”, resaltó.

“Y, lo más importante, que sea eficaz, para que el plan realmente no sea solo un trozo de papel, sino un paso importante hacia el fin de la guerra. Y lo que es aún más importante, que el plan sea tal que, después de su firma, Rusia no tenga la oportunidad de lanzar otra, una tercera agresión contra el pueblo ucraniano”, afirmó.

Según su opinión, si Estados Unidos presiona al presidente ruso, Vladímir Putin, será posible entonces hacer concesiones.

“No tenemos un diálogo directo con la parte rusa. Y en (nuestro) diálogo con la parte estadounidense, ellos, si se me permite decirlo, representan a la parte rusa, porque hablan de sus señales, demandas, pasos, disposición o falta de disposición”, detalló.

Según explicó, Ucrania ya ha hecho un compromiso en cuanto a las garantías de seguridad que negocia EE.UU., porque él sostiene que la garantía “real” sería que Ucrania se adhiriera a la OTAN, pero al ser consciente del rechazo a un posible ingreso en la Alianza por parte de Washington y “algunos” países europeos, Kiev aceptará garantías “tipo Artículo 5 del Tratado de la OTAN” de defensa mutua por parte de Estados Unidos, y de los colegas europeos, así como de otros países del G7.

Zelenski considera injusta la propuesta de retirar las tropas ucranianas de la región de Donetsk, como exigen el plan estadounidense y Rusia. “Creo que hoy la opción justa posible debería ser que nos quedemos donde estamos. Esto es lo que significa un alto el fuego. Las partes se mantienen donde están y luego tratan diplomáticamente de resolver todos los asuntos comunes. Sé que Rusia no tiene una actitud positiva hacia esto, pero me gustaría que los estadounidenses nos apoyaran en este tema”, añadió.

Zelenski agregó que EE.UU. ha propuesto como compromiso que el Ejército ruso no entre en la parte del este de Ucrania controlada por las autoridades ucranianas, pero también que se retiren de allí las tropas ucranianas. “No creo que eso sea justo. Porque esta zona económica (o desmilitarizada en palabras de EE.UU:), ¿quién la administrará? Si hablamos de algún tipo de zona de amortiguamiento a lo largo de la línea de contacto y de algún tipo de zona económica y creemos que allí solo debería haber una misión policial y las tropas (ucranianas) deberían retirarse, entonces la pregunta es muy simple: ¿por qué las tropas rusas no se retiran profundamente a los territorios ocupados en la misma medida?“, preguntó Zelenski.

Mientras se negocian estas cuestiones, la guerra entre rusos y ucranianos continúa su curso, con bajas de ambos bandos y a punto de cumplir cuatro años de conflicto.