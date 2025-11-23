Volodimir Zelenski reiteró su agradecimiento a EEUU después de que Donald Trump lo acuse de ingratitud

El presidente estadounidense señaló que “el ‘liderazgo’ de Ucrania no expresó nada de gratitud” por los esfuerzos de Washington.

Donald Trump y Volodimir Zelenski en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, le agradeció a Estados Unidos y concretamente al presidente Donald Trump “todo lo que están haciendo por la seguridad” de su país, poco después de que el mandatario republicano vuelva a acusar a Ucrania de ingratitud.

“El liderazgo de Estados Unidos es importante, estamos agradecidos por todo lo que Estados Unidos y el presidente Trump están haciendo por la seguridad y seguimos trabajando de la manera más constructiva posible”, dijo a través de su cuenta de la red social X.

Zelenski recalcó que delegaciones de ambos países se reunieron hoy en Ginebra y expresó su deseo de que “haya un resultado práctico y que acerque a Ucrania y a toda Europa a una paz y una seguridad fiables”

“Es importante que haya diálogo, que se haya revitalizado la diplomacia”, mencionó en torno a las conversaciones que mantuvieron hoy sobre el plan presentado por el Gobierno de Trump para terminar con la guerra con Rusia.

Donald Trump acusó de ingrata a Ucrania

Trump criticó este domingo que “el liderazgo ucraniano” no agradeció los esfuerzos de EEUU por poner fin al conflicto con Rusia, mientras se acerca el plazo que el mandatario concedió a Ucrania para aceptar su plan de paz.

“El ‘liderazgo’ de Ucrania no expresó nada de gratitud por nuestros esfuerzos”, escribió Trump en la red social Truth Social.

El mensaje continuó con la retórica habitual del presidente estadounidense, quien aseguró que la guerra nunca habría comenzado con él en el poder y criticó la hipocresía de la Unión Europea por seguir comprando petróleo ruso.

Reunión Ucrania-EEUU. Foto: REUTERS

Las palabras de Trump coinciden con la reunión que el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, mantienen en Ginebra con una delegación ucraniana para conversar sobre el plan de paz propuesto por Estados Unidos.

Trump había concedido a Ucrania hasta el 27 de noviembre para aceptar el plan, aunque ayer matizó a los medios que le esperaban en el exterior de la Casa Blanca que no era su última oferta para Kiev.