Guerra en Europa: Ucrania habría aceptado el plan de paz presentado por Estados Unidos

En busca de culminar la guerra con Rusia, Ucrania habría aceptado todos los puntos del plan elaborado por Washington.

Volodímir Zelenski y Donald Trump en Washington. Foto: Reuters (Kevin Lamarque)

Ucrania habría dado el visto bueno al plan presentado por Estados Unidos para culminar con la guerra con Rusia. La información fue brindada por ABC News, que citó a un funcionario de la administración de Donald Trump de forma anónima.

A pesar de los dichos de Volodimir Zelenski, presidente ucraniano, acerca de que todavía faltan limar algunas diferencias, habría llegado el visto bueno tras nuevas reuniones entre las partes.

Donald Trump y Volodimir Zelenski en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

“Los ucranianos han aceptado el acuerdo de paz. Quedan algunos detalles menores por resolver, pero han aceptado un acuerdo de paz”, indicó este integrante del Gobierno de Trump.

Dan Driscoll, secretario del Ejército de Estados Unidos, está en Abu Dhabi llevando adelante distintas reuniones con negociadores rusos, para trabajar sobre los puntos en los que no había acuerdo aún. Cabe mencionar que una delegación ucraniana también se encuentra allí y hubo contactos con Driscoll.

Rustem Umerov, secretario de seguridad nacional de Ucrania, indicó que las partes han “llegado a un entendimiento común sobre los términos centrales del acuerdo discutido en Ginebra”. Además, mencionó que ahora tienen "el apoyo de nuestros socios europeos en nuestros próximos pasos”.

El próximo paso estaría en una visita de Volodimir Zelenski a Estados Unidos, con el objetivo de “completar los pasos finales y llegar a un acuerdo con el presidente (Donald) Trump”.

Por su parte, el mandatario ucraniano indicó que “tras las reuniones en Ginebra, vemos muchas perspectivas que pueden hacer realidad el camino hacia la paz. Hay resultados sólidos, y aún queda mucho trabajo por delante”.

Jeff Tolbert, portavoz de Dan Driscoll, declaró que las charlas entre Washington y Moscú “van bien y seguimos siendo optimistas”.

Nuevos ataques entre Rusia y Ucrania mientras se esperan novedades del acuerdo de paz

Rusia y Ucrania intensificaron en las primeras horas del martes sus ataques aéreos contra sus respectivas retaguardias con un nuevo intercambio de bombardeos de larga distancia que coincide con los contactos para avanzar hacia un final negociado de la guerra que emisarios de los dos bandos mantienen este martes, por separado, con EE.UU. en Abu Dhabi.

Nuevos ataques de Rusia contra Ucrania. Foto: via REUTERS

Al menos siete civiles murieron en Kiev a consecuencia del ataque de Rusia, que lanzó contra toda Ucrania más de 460 drones y 22 misiles que volvieron a tener entre sus principales objetivos infraestructuras energéticas ucranianas.

Al mismo tiempo, las autoridades rusas informaron de la muerte de tres civiles en la región rusa de Rostov, uno de los objetivos del ataque ucraniano de anoche.

Según el Estado Mayor de Ucrania, drones de larga distancia y misiles Neptuno, de fabricación propia, alcanzaron una planta de reparación de aviones y una fábrica de drones en la región de Rostov, la terminal de petróleo del puerto del mar Negro de Novorosíisk y una refinería en la región vecina de Krasnodar.