Terror en Taiwán: tres muertos y nueve heridos tras un ataque con cuchilo y granadas de humo

El agresor se tiró desde un edificio cuando era perseguido por la Policía. Mirá el impactante video en la nota.

Ataque con cuchillo en las calles de Taiwán. Foto: REUTERS

Al menos tres muertos y otras nueve personas heridas fue el resultado de un ataque con bombas de humo y cuchillo que un hombre de 27 años, que figura entre las víctimas, perpetró en Taiwán.

Una de las víctimas es un hombre de unos cincuenta años, que murió de un paro cardíaco como consecuencia del ataque con bombas de humo, a la que se suma un segundo fallecido de unos treinta años, que recibió una cuchillada mortal en el cuello.

Ataque con granadas de humo y cuchillo en Taiwán. Video: EFE

Además, otras nueve personas resultaron heridas durante el ataque, cuatro de ellas en estado crítico.

En videos del ataque, se puede ver a un hombre vestido de negro con lo que parecer ser un chaleco táctico y portando un cuchillo de grandes dimensiones, que habría usado para atacar a las personas con las que se cruzó por la calle.

El departamento de bomberos recibió un aviso de que se habían lanzado bombas de humo en el interior de la Estación Central de Taipéi, en el centro de la capital taiwanesa.

Uno de los heridos por arma blanca falleció a su llegada al Hospital de la Universidad Nacional de Taiwán.

El alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, informó que el atacante, un hombre taiwanés nacido en 1998, se suicidó poco después tras saltar desde un edificio mientras lo perseguía la policía.

El sospechoso, Chang Wen, tenía una orden de arresto por saltarse el servicio militar obligatorio, añadió.