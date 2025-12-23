Fuerte crecimiento de la economía de Estados Unidos: la reacción de Donald Trump tras los datos

La economía creció un 4,3% internual del PIB en el tercer trimestre de 2025. El republicano celebró los números en su cuenta de Truth Social.

La economía de Estados Unidos creció en el tercer trimestre un 1,1% con respecto al segundo, en lo que supone la primera publicación de datos relativos al PBI del país desde septiembre debido al reciente cierre del Gobierno Federal.

A ritmo interanual, la primera economía del mundo se expandió un 4,3%, según los datos publicados este martes por la Oficina de Análisis Económico, un nivel por encima de lo previsto por los analistas y el más alto desde el tercer trimestre de 2023.

El buen rendimiento de la economía estadounidense parece responder a la fortaleza del consumo, que en el tercer trimestre avanzó un 3,5% a ritmo anualizado.

Economía de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Los datos de la BEA mostraron a su vez que entre julio y septiembre las exportaciones estadounidenses crecieron un 8,8% y las importaciones se encogieron un 4,7%, lo que apunta al efecto provocado por los mal llamados “aranceles recíprocos” que Donald Trump anunció en abril como pilar de su guerra comercial.

La reacción de Donald Trump

Poco después de conocerse los datos del PBI, Donald Trump publicó un mensaje corto en Truth Social, asegurando que el buen desempeño económico respondía precisamente a los gravámenes impuestos a las importaciones.

“Los aranceles son responsables de las excelentes cifras económicas de EE.UU. que se acaban de anunciar... ¡y éstos solo mejorarán! Además, no hay inflación y la seguridad nacional es excelente. ¡Recen por la Corte Suprema de Estados Unidos!”, afirma en el texto.