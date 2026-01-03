Fuerza Delta de EEUU en la captura de Nicolás Maduro: los detalles de la unidad de élite que realizó la operación en Venezuela

Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores este 3 de enero con un operativo ejecutado por la Delta Force, unidad de élite del Ejército estadounidense especializada en antiterrorismo y rescate de rehenes.

Soldados estadounidenses en la capital de Venezuela, Caracas. Foto: REUTERS

La jornada del sábado 3 de enero probablemente quede grabada en la memoria y en la historia por mucho tiempo, al producirse la captura por parte de Estados Unidos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, en la residencia presidencial y trasladado a Nueva York para ser enjuiciado por narcoterrorismo, según la Administración del republicano Donald Trump.

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses. Foto: REUTERS

Para llevar a cabo esta captura, EE.UU. utilizó el Delta Force, una unidad de élite antiterrorista de su Ejército, que además recibió la felicitación del propio Trump, quien calificó el hecho como “una operación brillante”.

¿Qué es Fuerza Delta, la unidad que capturó a Nicolás Maduro?

La First Special Forces Operational Detachment-Delta, conocida como Delta Force, es una unidad de élite que está formada por miembros de las fuerzas armadas estadounidenses.

Se la creó en 1977 y el responsable fue el coronel Charles Beckwith, veterano de guerra de Vietnam y boina verde, que se inspiró en el modelo del SAS británico. Como misión principal tenía combatir el terrorismo, rescate de rehenes y acciones de alto riesgo, todo esto bajo la supervisión del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC) y administrada por el Comando de Operaciones Especiales del Ejército (USASOC).

La Delta Force ha participado en numerosas operaciones de gran importancia a lo largo de los años, una de ellas y probablemente la más resonante, la búsqueda de Osama Bin Laden, responsabilizado por ser la cabeza del ataque a las Torres Gemelas del 2001, en Afganistán.

La Fuerza Delta de EE.UU. Foto: Freepik

También supo brindar apoyo táctico en la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2014, entre otras acciones.

Como dato adicional y a tener presente es que el proceso de selección de los integrantes de la Delta Force es muy riguroso y uno de los más exigentes del mundo, y solo entre el 5% y el 10% de los aspirantes logra superarlo.

Por supuesto, la Delta Force también es reconocida por su capacidad de planificación y ejecución, la cual es extremadamente precisa, tal como quedó evidenciado en la misión de este sábado 3 de enero en Venezuela.