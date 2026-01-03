La fiscal general de EEUU confirmó que Nicolás Maduro y Cilia Flores serán juzgados por narcoterrorismo

Pam Bondi detalló que tanto el presidente de Venezuela como su esposa enfrentan cargos por conspiración vinculada al narcotráfico internacional y posesión de armamento.

Nicolás Maduro y Cilia Flores. Foto: REUTERS

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, aseguró que Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York y recordó la acusación formal por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

“Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados ​​formalmente en el Distrito Sur de Nueva York”, escribió la funcionaria norteamericana en X, en el que recordó también la imputación amparada por un gran jurado en marzo de 2020 contra el presidente venezolano, capturado en un operativo relámpago de las fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela.

Además de narcoterrorismo, Maduro y su pareja están acusados de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos contra EE.UU.

En EE.UU. estos cargos podrían acarrear penas de entre veinte años y cadena perpetua.

Pam Bondi. Foto: EFE.

“Pronto se enfrentarán a todo el peso de la justicia estadounidense en territorio estadounidense y ante tribunales estadounidenses”, añadió Bondi, que agradeció al presidente estadounidense y al ejército su actuación de hoy en Venezuela.

“En nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por tener el valor de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión para capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, concluyó la fiscal general.