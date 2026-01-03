Trump reveló lo que hará con el petróleo de Venezuela tras la detención de Maduro: “Mayores ganancias”

El presidente de Estados Unidos explicó su plan para el recurso más preciado de Venezuela durante su conferencia de prensa.

Extracción de petróleo. Foto: Unsplash.

Donald Trump no esquivó las preguntas y se refirió a su plan alrededor del petróleo en Venezuela, tras liderar el operativo contra Nicolás Maduro, que terminó en su captura, detención y traslado a Nueva York.

Donald Trump reveló lo que hará con el petróleo de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos indicó que habrá inversiones de “miles de millones de dólares” de parte de las compañías petroleras estadounidenses. El objetivo es reparar la infraestructura venezolana para poder operar de manera óptima y obtener mayores ganancias, ya que en la actualidad están “en muy mal estado”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

“Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera gravemente dañada y comiencen a generar ganancias para el país”, explicó Trump.

El mandatario consideró que el negocio petrolero en Venezuela ha sido un “fracaso total” durante mucho tiempo: “Estaban extrayendo casi nada, en comparación con lo que podrían haber estado extrayendo”, añadió.

El petróleo en Venezuela, un recurso muy pretendido

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, concentradas principalmente en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde predominan crudos extrapesados que requieren diluyentes y tecnología específica para su producción.

Según el Boletín Estadístico Anual de la OPEP, en 2024 las reservas probadas de Venezuela se estimaron en 303,22 miles de millones de barriles (MMB), mientras que en 2020 eran 303,56 MMB.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) indica que Venezuela representa aproximadamente el 17 % de las reservas petroleras probadas del mundo, pese a que su producción actual es solo una fracción de esa magnitud.

Hasta el momento, la gestión de los recursos petroleros está encomendada a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y sus filiales.

Logo de PDVSA en sus oficinas corporativas en Caracas, Venezuela. Foto: Reuters / Leonardo Fernandez Viloria.

Petróleo, Venezuela y PDVSA

PDVSA es una empresa estatal creada en 1975 y adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo.

Desde la aprobación de la Constitución de 1999 y la Ley Orgánica de Hidrocarburos (2001), PDVSA ejerce el control directo de los recursos energéticos del país y opera tanto en conjunto con multinacionales como en proyectos propios.

Debido a deficiencias estructurales, falta de inversión e impacto de las sanciones de Estados Unidos, la producción petrolera venezolana disminuyó drásticamente desde principios de la década de 2010.

PDVSA, petrolera estatal de Venezuela, REUTERS

Aunque Venezuela fue en su momento uno de los mayores productores del mundo, con capacidades que superaron los tres millones de barriles diarios, la producción real cayó a mínimos históricos durante la década siguiente.

En 2024, la producción promedio de crudo fue de aproximadamente 921.000 barriles por día (bpd), un aumento frente a 2023, pero aún muy por debajo de sus capacidades potenciales.

En 2025, según datos de la OPEP, la producción petrolera de Venezuela se mantuvo alrededor o ligeramente por encima del millón de bpd en varios meses, incluyendo cifras superiores a 1,05 millones bpd durante el primer semestre y hasta 1,1 millones bpd en algunos meses posteriores.

Ingeniería, petróleo, carrera, universidad. Foto Unsplash

Esta producción sigue siendo muy inferior a los niveles históricos del país, cuando Venezuela llegó a producir más de 2,8–3 millones bpd a comienzos del siglo XXI.

Por estas razones, y pese a sus reservas, Venezuela no figura entre los diez principales productores de petróleo del mundo, y países como Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia han capitalizado gran parte de la cuota de mercado que dejó el país latinoamericano debido a su caída productiva.

En este contexto, los principales destinos del petróleo venezolano han sido compradores asiáticos, principalmente empresas y petroleras de China e India, con variaciones según contratos comerciales y condiciones del mercado.