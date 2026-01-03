Venezuela: la vicepresidenta Delcy Rodríguez dice que no sabe dónde están Nicolás Maduro y su esposa y pide pruebas de vida

Donald Trump confirmó este sábado a la mañana que el dictador venezolano fue capturado por Estados Unidos.

Delcy Rodríguez

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez confirmó este sábado a la mañana que desconoce el paradero del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores que fueron “capturados” y “sacados del país” por Estados Unidos.

La funcionaria exigió pruebas de vida tanto de Maduro como de Flores, según un audio difundido el sábado por la televisión estatal: “Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque nosotros deconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al Gobierno del Presidente Donald Trump prueba inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama”.

El ataque y captura fueron confirmados por el propio presidente de EEUU, Donald Trump, pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

Mensaje de Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro. Foto: Truth Social

Según fuentes consultadas por Fox News, la operación militar nocturna estadounidense implicó un gran despliegue de helicópteros “Chinook” y otros activos de las fuerzas especiales para capturar a Maduro, que habría sido sacado del país en una de estas aeronaves.

Según fuentes consultadas por CBS News, Maduro fue capturado por una unidad de las fuerzas especiales y de élite del Ejército estadounidense de los Delta Force.

Fuentes de la Administración indicaron que Trump dio luz verde a los ataques militares hace unos días, después de varios meses de aumento de la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas y de peticiones de la Casa Blanca para que Maduro abandonara el poder.