Video: Maduro llegó a Nueva York y bajó del avión esposado a la espera de su declaración ante la Justicia

El líder del régimen de Venezuela llegó a Estados Unidos custodiado a bordo de un avión militar Boeing 757. Las primeras imágenes, en la nota.

Operativo de los agentes de seguridad para recibir a Nicolás Maduro en Estados Unidos. Foto: REUTERS

Siguen los acontecimientos históricos alrededor de la detención de Nicolás Maduro, tras un operativo de Estados Unidos en Venezuela. Finalmente, el sábado por la tarde noche descendió de un avión militar Boeing 757, estando esposado y rodeado de efectivos de seguridad.

El ahora ex líder del régimen de Venezuela fue trasladado hasta Nueva York, con mucha custodia para completar el operativo de manera exitosa.

Así fue el descenso de Nicolás Maduro del avión en Estados Unidos

Su descenso se dio en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en Nueva York, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) le esperaban, a una temperatura de -2 grados bajo cero.

El descenso de Nicolás Maduro del avión que lo trasladó desde Venezuela. Foto: via REUTERS

Las primeras imágenes desde las alturas mostraron a Nicolás Maduro con abrigo celeste, tomado por los efectivos, en detalles pocos claros hasta el momento.

El avión militar Boeing 757 que trasladó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezca en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo y otros tres cargos, tras haber sido detenido hoy por fuerzas estadounidenses en Caracas.

El avión que trasladó a Nicolás Maduro desde Venezuela a Nueva York. Foto: REUTERS

Se espera que Maduro sea primero trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

Los detalles de la operación para detener a Nicolás Maduro en Venezuela

El presidente fue detenido en Miraflores, la residencia presidencial en Caracas, junto con su esposa, Cilia Flores, que también ha sido trasladada a Nueva York en el mismo avión.

Así se llevaron al líder venezolano. Foto: Cuenta de Truth de Donald Trump

Bautizada como Absolute Resolve (Resolución Absoluta), esta fue una misión encubierta ejecutada entre viernes por la noche y la madrugada del sábado por parte de varias agencias, incluida la CIA, que realizaron labores de inteligencia para localizar a Maduro, estudiar sus rutinas y determinar el momento óptimo para actuar tras meses de preparación.

A última hora del viernes, al darse las condiciones meteorológicas óptimas, más de 150 aeronaves despegaron desde 20 bases terrestres y marítimas en toda la región, incluidos helicópteros que volaron a solo 30 metros sobre el nivel del mar, explicó Caine.