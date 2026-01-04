Donald Trump y una contundente advertencia contra Delcy Rodríguez: “Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto”

El presidente de Estados Unidos se pronunció tras la captura de Nicolás Maduro y reiteró su idea de una nueva intervención: “Necesitamos Groenlandia”, afirmó.

El presidente Nicolás Maduro, junto con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Imagen de archivo. Foto: REUTERS

Luego de ordenar la detención de Nicolás Maduro, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una contundente amenaza contra la vicepresidenta y actual mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, “si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto”.

En una entrevista telefónica con The Atlantic, Trump afirmó que la consecuencia será “probablemente mayor” que las que sufrió Maduro, quien se encuentra en una celda de la ciudad de Nueva York.

De esta manera, el mandatario estadounidense dejó en claro que no toleraría lo que describió como un rechazo desafiante de Rodríguez a la intervención estadounidense que resultó en la captura del líder chavista.

Al hablar sobre el futuro de Venezuela, el líder republicano mostró un claro cambio respecto a su anterior rechazo al cambio de régimen y la construcción de naciones: “Ya saben, la reconstrucción allí y el cambio de régimen, como quieran llamarlo, es mejor que lo que tienen ahora. No puede empeorar”, afirmó.

Groenlandia, el próximo objetivo de Trump

Según señaló dicho medio, durante la entrevista Trump reafirmó que Venezuela podría no ser el último país sujeto a la intervención estadounidense y disparó: “Necesitamos Groenlandia, sin duda”.

La presidenta electa de Venezuela por el TSJ, Delcy Rodríguez. Foto: REUTERS

El mandatario republicano describió que la isla, que forma parte de Dinamarca, está “rodeada de barcos rusos y chinos”.

Las Fuerzas Armadas de Venezuela exigieron la liberación de Maduro

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó este domingo la captura de Maduro, que tachó como “cobarde secuestro” y afirmó, al leer un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que ocurrió “luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad”.

A su vez, exigió la inmediata liberación del presidente, calificando su captura por parte de Estados Unidos como un acto “antijurídico y criminal”. “Nicolás Maduro es el presidente constitucional electo por el pueblo para el periodo 2025-2031; es el auténtico y genuino líder de todos los venezolanos”, sentenció Padrino López.

A lo largo del discurso, el jefe militar advirtió a la comunidad internacional sobre la peligrosidad del operativo estadounidense, señalando que este tipo de intervenciones representan una amenaza global. “Que el mundo ponga sus barbas en remojo porque si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier Estado”, manifestó tras agradecer el respaldo de los países que repudiaron la incursión militar.

Además, apuntó contra la “pretensión colonialista” de la administración de Trump y aseveró que las fuerzas armadas garantizarán la continuidad democrática del país.

Si bien instó a los venezolanos a mantener la calma, Padrino López fue enfático al declarar que la dignidad nacional no se negocia: “La patria representa todo para nosotros y la paz es nuestro puerto”, concluyó.