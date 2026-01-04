“Good night! Happy New Year!”: la frase que marcó la primera noche de Maduro detenido en Estados Unidos

El líder chavista quedó detenido en una cárcel federal de Brooklyn tras la sorpresiva operación militar de EE.UU. Las imágenes del mandatario venezolano esposado y escoltado se viralizaron tras su captura.

Detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos. Foto: Capturas de video / X (Twitter).

El líder venezolano Nicolás Maduro amaneció detenido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn tras la sorpresiva operación militar ejecutada por Estados Unidos durante la madrugada del sábado. En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que Washington asumirá el control operativo de Venezuela.

En un hecho de fuerte impacto político y simbólico para la región, el presidente de Venezuela pasó su primera noche en una celda federal luego de ser capturado por comandos militares estadounidenses. Las imágenes de su llegada a suelo norteamericano se viralizaron rápidamente, en especial un video en el que se lo observa esposado y escoltado, mientras pronuncia ante las cámaras la frase “Good night! Happy New Year!”.

Nicolás Maduro llegando a las oficinas de la DEA en Nueva York. Video: X (Twitter).

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, Maduro enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo en una corte federal de Estados Unidos, tras haber sido extraído de su país en el marco de una operación que incluyó bombardeos estratégicos sobre Caracas.

En ese contexto, Trump confirmó que las fuerzas federales estadounidenses asumieron el mando operativo de Venezuela, con el objetivo de garantizar la seguridad interna y asegurar el flujo energético, en particular el control de la industria petrolera.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en las oficinas de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en Nueva York. Foto: via REUTERS

Mientras tanto, la situación política en Caracas permanece marcada por la incertidumbre. Aunque Trump sugirió que su gabinete gobernará en coordinación con sectores de la oposición, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano resolvió que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma la presidencia.

A nivel internacional, las reacciones fueron dispares. Rusia, China, Irán y Cuba reclamaron la “liberación inmediata” de Maduro, mientras que en distintas capitales del mundo se registraron celebraciones de exiliados venezolanos tras la caída del líder chavista, que llevaba 18 años en el poder.

En total, Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos vinculados con armas automáticas, en una causa impulsada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que lo acusó formalmente en 2020 y presentó este sábado una acusación sustitutiva. Hasta ahora, el proceso se había desarrollado sin la presencia del acusado en territorio estadounidense.