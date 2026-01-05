El mensaje del hijo de Nicolás Maduro tras la detención: “La historia dirá quiénes fueron los traidores”

El hijo de Maduro también llamó al pueblo a levantarse en las calles y sentenció que su padre es el “único presidente auténtico” de Venezuela.

"Nicolasito", hijo de Nicolás Maduro, se pronunció sobre la detención de su padre.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del ex presidente venezolano, se pronunció por la detención de su padre y acusó a los funcionarios de traiciones internas. "La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo va a revelar“, afirmó en un audio que se difundió el domingo por redes sociales cuya originalidad fue confirmada.

El mensaje fue difundido horas después de que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran retenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn tras una operación en Caracas calificada por Washington como parte de una investigación criminal de largo alcance.

El traslado de Nicolás Maduro hasta el tribunal federal del sur de Nueva York. Foto: REUTERS

En un tono tenso, Maduro Guerra sentenció: “Quieren que aparezcamos débiles, pero no vamos a mostrar debilidad”. Una vez más, habló de su padre como el presidente “auténtico y constitucional” de Venezuela. Agregó: “Maduro, desde donde está, está orando. Maduro donde está, nos manda la energía. Conozco a Nicolás Maduro y yo sé que, donde está, nos llama a la lucha, a liderar el pueblo, nos llama a que estemos en la calle”.

Nicolás Maduro y Cilia Flores. Foto: REUTERS

Quién es “Nicolasito”, el hijo de Maduro

Nicolás Maduro Guerra, también conocido como “Nicolasito”, es diputado nacional por Venezuela. Tiene 35 años y es uno de los apuntados por los Estados Unidos por causas vinculadas al narcotráfico aunque se desconoce su actual paradero.

No se ha registrado presencia pública del hijo de Maduro en ninguna manifestación en apoyo al ex mandatario en Caracas ni tampoco se sabe si cuenta con custodia o protección esté donde esté. Por eso, su aparición discursiva sorprendió a todos.

Nicolás Maduro Guerra. Foto: NA

“¿Quieren sembrar dudas? No lo van a lograr, no lo pueden lograr, no pueden lograr sembrar dudas. Después se verá, la historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo desvelará, lo veremos”, sentenció agitado.

Qué cargos enfrenta Maduro en Estados Unidos

Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Las acusaciones, formuladas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y confirmadas el sábado, sostienen que el líder chavista habría liderado durante años una red que utilizó el tráfico de drogas como arma contra Estados Unidos.

Qué cargos enfrenta la esposa de Nicolás Maduro en Estados Unidos

Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

En casos similares, los acusados suelen ser presentados inicialmente ante un juez para la lectura formal de los cargos, la verificación de su identidad y la definición de aspectos preliminares como la detención preventiva o la designación de abogados.

Es probable que ambos queden en detención preventiva sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial, según indicaron el diario The New York Times y la cadena CBS.

La operación que terminó en la captura de Nicolás Maduro

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, difundió este domingo en X un comunicado conjunto con el Departamento de Justicia, el FBI y la Administración para el Control de Drogas (DEA) sobre la operación que permitió la captura de Maduro y su esposa, señalando que requirió meses de planificación y que tenía el objetivo de “garantizar el traslado seguro de los acusados al país para enfrentar los cargos federales que se les imputan”.

El comunicado subraya que todos los procedimientos se realizaron “en estricta conformidad con la ley estadounidense” y que la misión apoyó “una investigación criminal en curso vinculada al narcotráfico y delitos relacionados” que, según Washington, “contribuyen a la violencia y a la crisis de drogas en la región”.

La fiscal general agregó que “se exploraron todas las opciones legales para resolver la situación de manera pacífica”, y atribuyó la responsabilidad del desenlace a “la persistencia en la conducta delictiva” de los acusados.