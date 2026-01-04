Las Fuerzas Armadas de Venezuela exigieron la liberación de Maduro y enviaron un mensaje a la población: “La patria continúa”

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dio un mensaje tras la captura del líder bolivariano, a quien definió como el “auténtico y genuino” presidente del país. Además, reconoció a Delcy Rodríguez como la mandataria encargada.

Nicolás Maduro, Venezuela. Foto: Reuters

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó este domingo la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que tachó como “cobarde secuestro” y afirmó, al leer un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que ocurrió “luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad”.

A su vez, exigió la inmediata liberación del presidente, calificando su captura por parte de Estados Unidos como un acto “antijurídico y criminal”. “Nicolás Maduro es el presidente constitucional electo por el pueblo para el periodo 2025-2031; es el auténtico y genuino líder de todos los venezolanos”, sentenció Padrino López.

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela. Foto: Captura video.

A lo largo del discurso, el jefe militar advirtió a la comunidad internacional sobre la peligrosidad del operativo estadounidense, señalando que este tipo de intervenciones representan una amenaza global. “Que el mundo ponga sus barbas en remojo porque si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier Estado”, manifestó tras agradecer el respaldo de los países que repudiaron la incursión militar.

Además, apuntó contra la “pretensión colonialista” de la administración del presidente estadounidense Donald Trump y aseveró que las fuerzas armadas garantizarán la continuidad democrática del país.

Si bien instó a los venezolanos a mantener la calma, Padrino López fue enfático al declarar que la dignidad nacional no se negocia: “La patria representa todo para nosotros y la paz es nuestro puerto”, concluyó.