Suiza bloqueó las cuentas de Nicolás Maduro tras su detención y busca evitar la fuga de capitales

Si se comprueba que los posibles fondos fueron obtenidos ilícitamente, devolverían todo el dinero al pueblo venezolano eventualmente, afirman.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: Reuters

El Consejo Federal de Suiza decidió congelar inmediatamente todos los activos de Nicolás Maduro y sus allegados en Suiza. El Gobierno de este país busca prevenir la fuga de activos en el marco de la inestabilidad política y la reciente detención del ex presidente venezolano. Quedan excluidos de esta medida los miembros del actual Gobierno del país latinoamericano.

Nicolás Maduro enfrenta sanciones económicas en Suiza Foto: Imagen generada por Copilot IA por Canal 26

La Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA) es el marco legal que respalda al país europeo en su medida cautelar. En este sentido, el Gobierno se dispuso a destinar este dinero al pueblo venezolano ante una posible devolución de activos que hubieran sido adquiridos de manera ilícita por Maduro.

El traslado de Nicolás Maduro hasta el tribunal federal del sur de Nueva York. Foto: REUTERS

Así, el Gobierno suizo reiteró su compromiso con la observancia del derecho internacional, la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la integridad territorial de Venezuela.

Los detalles de las sanciones suizas a Maduro

La Ley de Embargo del 2018 contemplaba la congelación de activos de ciertas figuras y entidades venezolanas. Sin embargo, el Consejo Federal aseguró que las nuevas medidas apuntan a personas que no estuvieron incluidas en aquella medida, ampliando así las restricciones económicas.

De este modo, las autoridades suizas destacaron que la caída de Maduro no es el motivo principal por el que se haya tomado esta medida, si no que el cambio de poder en Venezuela en sí mismo habilita la iniciación de procedimientos legales respecto a los activos que puedan haber sido obtenidos de manera irregular durante el mandato de Maduro.

Nicolás Maduro preocupado

El congelamiento de activos de este 2025 regirá inicialmente por cuatro años y estará sujeta a revisión conforme al avance de la situación política y judicial. Además, el Consejo Federal suizo afirmó que esta acción facilitará eventuales procesos de asistencia judicial recíproca entre estos países.

La causa que enfrenta Nicolás Maduro

Maduro, quien se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, fue citado por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York para responder ante cargos penales que trascenderían acusaciones de narcotráfico, terrorismo y otros delitos graves, según fuentes judiciales y medios estadounidenses.

La comparecencia tendrá lugar bajo la supervisión del juez federal Alvin K. Hellerstein y también incluirá la presencia de su esposa, Cilia Flores, quien enfrenta cargos junto a él. Este será el primer encuentro de Maduro con el sistema judicial estadounidense desde su extradición tras su captura en Caracas el pasado fin de semana.

La detención y traslado de Maduro se produjeron luego de una operación coordinada por fuerzas estadounidenses en Venezuela. El caso generó reacciones encontradas a nivel global, con protestas, críticas diplomáticas y un intenso debate sobre la legalidad de la operación que sacó al presidente venezolano de su país.