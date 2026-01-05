En medio de un megaoperativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro para la primera audiencia ante la Justicia en Nueva York

Esposado y fuertemente custodiado, Maduro fue trasladado desde una prisión de Brooklyn y ya se encuentra en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde realizará su primera comparecencia ante la Justicia estadounidense.

El traslado de Nicolás Maduro hasta el tribunal federal del sur de Nueva York. Foto: REUTERS

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su mujer, Cilia Flores, al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrentará su primera comparecencia ante un juez en Estados Unidos. La audiencia está programada para las 12:00 hora local (17:00 GMT).

Según trascendidos y registro audiovisual de medios internacionales, el convoy que conducía al mandatario venezolano, fuertemente custodiado, transitó varias calles de Nueva York antes de que Maduro fuera subido a un helicóptero para completar su traslado al edificio judicial de Manhattan.

Maduro llega a Nueva York para enfrentar cargos de drogas en tribunal federal. Video: Reuters.

¿Qué sucederá en la corte?

Maduro, quien se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, fue citado por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York para responder ante cargos penales que trascenderían acusaciones de narcotráfico, terrorismo y otros delitos graves, según fuentes judiciales y medios estadounidenses.

La comparecencia tendrá lugar bajo la supervisión del juez federal Alvin K. Hellerstein y también incluirá la presencia de su esposa, Cilia Flores, quien enfrenta cargos junto a él. Este será el primer encuentro de Maduro con el sistema judicial estadounidense desde su extradición tras su captura en Caracas el pasado fin de semana.

La detención y traslado de Maduro se produjeron luego de una operación coordinada por fuerzas estadounidenses en Venezuela. El caso generó reacciones encontradas a nivel global, con protestas, críticas diplomáticas y un intenso debate sobre la legalidad de la operación que sacó al presidente venezolano de su país.

El proceso judicial en Nueva York no solo pone a Maduro frente a la justicia estadounidense, sino que también abre una nueva etapa de incertidumbre política en Venezuela, con la toma de funciones por parte de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, designada como presidenta interina por el Tribunal Supremo venezolano tras la ausencia de Maduro.