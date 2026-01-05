Entre migrantes y exiliados: ¿cuántos venezolanos con residencia permanente viven en Argentina?

Alrededor de nueve millones de venezolanos migraron de ese país para escapar del régimen bolivariano. Tras la captura de Nicolás Maduro, ¿volverán a su país natal?

Venezolanos en Buenos Aires. Foto: REUTERS

Luego de que el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, expresara ante el Consejo de Seguridad el apoyo del Gobierno de Javier Milei al ataque estadounidense contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro; Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación, reveló el número de venezolanos que viven en Argentina tras veinticinco años de colapso institucional y social.

Teniendo en cuenta que la estimación sobre el éxodo venezolano en el mundo supera los nueve millones de personas, la ministra aportó datos concretos al analizar el impacto migratorio venezolano: “En Argentina tenemos 233 mil venezolanos con residencia permanente y 25 mil con residencia transitoria. Y solo en 2025 recibimos 28 mil solicitudes de residencia“, dijo.

Venezolanos en Buenos Aires. Foto: REUTERS

Ante esta situación, el Gobierno argentino impuso una serie de restricciones migratorias para evitar el ingreso de ciudadanos venezolanos ligados al Gobierno de Nicolás Maduro tras su captura por parte de Estados Unidos. Por si fuera poco, intensificó los controles en fronteras y aeropuertos para cumplir con el mismo objetivo.

De este modo, el Ministerio de Seguridad busca anticiparse y prevenir eventuales riesgos para la seguridad interna, e impedir el ingreso al país de personas relacionadas con organizaciones criminales.

Venezolanos en Buenos Aires. Foto: REUTERS

Las reflexiones de la ministra de Seguridad argentina tras la captura de Nicolás Maduro

Monteoliva afirmó que la presencia de Maduro en territorio estadounidense para enfrentar la justicia crea una oportunidad inédita: “Esto abre la puerta a un proceso de transición para Venezuela, pero lo importante aquí es que un delincuente de estas características ya está en Estados Unidos para ser juzgado y cumplir su condena“.

De acuerdo con sus declaraciones, Argentina fue uno de los primeros países en identificar al Cartel de los Soles como organización terrorista, y posteriormente al Tren de Aragua, ambos de fuerte impacto regional.

Referida a la transición institucional, Monteoliva destacó la complejidad inherente a este proceso, aludiendo a la prolongada crisis venezolana: “Es un país que tiene tres dólares de salario mínimo, elecciones fraudulentas, ejecuciones perjudiciales, detenciones ilegales y una economía detonada. Será un proceso complejo que tendrá diferentes demonios”, expuso la funcionaria, enfatizando la magnitud de los desafíos que enfrenta el país caribeño. Y añadió que la voluntad del gobierno argentino apunta a que Venezuela vuelva a ser un país democrático y libre.