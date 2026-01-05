Nicolás Maduro se declaró inocente ante la Justicia en Nueva York: “Sigo siendo el presidente de Venezuela”

El líder chavista y su esposa, Cilia Flores, se enfrentaron la primera comparecencia ante el tribunal. Su abogado, Barry Pollack, afirmó que “por el momento no solicitará la libertad bajo fianza”. Cuándo vuelven a declarar.

El traslado de Nicolás Maduro hasta el tribunal federal del sur de Nueva York. Foto: REUTERS

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon este lunes “no culpables” de todos los cargos a los que se enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) durante la primera comparecencia.

”Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí”, dijo el líder chavista y añadió: “Sigo siendo el presidente de mi paísy me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas”.

Según señaló la CNN, Flores declaró: “Soy inocente, completamente inocente” y sumó: “Soy la primera dama de la República de Venezuela”.

Maduro llega a Nueva York para enfrentar cargos de drogas en tribunal federal. Video: REUTERS

Por su parte, Barry Pollack, el abogado de Maduro, afirmó en el tribunal de Nueva York que “por el momento no solicitará la libertad bajo fianza” para el mandatario, aunque no descartó hacerlo más adelante.

Cuándo vuelve a declarar Nicolás Maduro

En tanto, a Justicia de EEUU ordenó que Maduro comparezca nuevamente ante los tribunales el próximo martes 17 de marzo, en una audiencia que está programada para las 11:00 hora local (13 de Argentina).

Maduro, quien pasó las últimas horas detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, fue citado por el Tribunal Federal del SDNY para responder ante cargos penales que trascenderían acusaciones de narcotráfico, terrorismo y otros delitos graves.

La detención y traslado de Maduro se produjeron luego de una operación coordinada por fuerzas estadounidenses en Venezuela. El caso generó reacciones encontradas a nivel global, con protestas, críticas diplomáticas y un intenso debate sobre la legalidad de la operación que sacó al presidente venezolano de su país.

El proceso judicial en Nueva York no solo pone al líder chavista frente a la justicia estadounidense, sino que también abre una nueva etapa de incertidumbre política en Venezuela, con la toma de funciones por parte de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, designada como presidenta interina por el Tribunal Supremo venezolano tras la ausencia de Maduro.

El traslado de Nicolás Maduro hasta el tribunal federal del sur de Nueva York. Foto: REUTERS

Qué cargos enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos

Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Las acusaciones, formuladas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y confirmadas el sábado, sostienen que el líder chavista habría liderado durante años una red que utilizó el tráfico de drogas como arma contra Estados Unidos.

Qué cargos enfrenta la esposa de Nicolás Maduro en Estados Unidos

Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

En casos similares, los acusados suelen ser presentados inicialmente ante un juez para la lectura formal de los cargos, la verificación de su identidad y la definición de aspectos preliminares como la detención preventiva o la designación de abogados.

Es probable que ambos queden en detención preventiva sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial, según indicaron el diario The New York Times y la cadena CBS.