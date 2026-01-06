Donald Trump denunció torturas en Venezuela: Maduro “es un tipo violento y ha matado a millones de personas”

El presidente de Estados Unidos indicó que el chavismo “tiene una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: via REUTERS

Donald Trump volvió a referirse acerca de Nicolás Maduro, días después del operativo que derivó en la detención del líder del régimen de Venezuela. El presidente de Estados Unidos indicó que “es un tipo violento y ha matado a millones de personas”.

En declaraciones desde Washington DC, el mandatario denunció torturas en Venezuela, al mencionar que su país “Llevan años y años persiguiendo a este tipo, y, sabes, es un tipo violento (...) Ha torturado”.

Detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos. Foto: Capturas de video / X (Twitter).

“Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando. Pero ha torturado gente”, denunció el republicano.

Además, hizo un llamativo cuestionamiento para Nicolás Maduro: “Sube ahí e intenta imitar un poco mi baile, pero es un tipo violento y ha matado a millones de personas”.

En este marco, tuvo cuestionamientos para la izquierda radical, al mencionar que “todos son gente pagada. La mayoría de esta gente recibe pago”. Y sumó: “Sabes, les pagan cuando tienen carteles nuevos y hermosos impresos por, digamos, la imprenta de la más alta calidad. Y tienes a una mujer: ¡Libertad para Maduro!“.

Donald Trump siguió en su discurso a modo de burla: “«Liberen a Maduro». ¿Por qué quieren que lo liberen? No lo sé, pero debería estar libre".

Donald Trump habría avisado a los empresarios petroleros sobre la operación en Venezuela

Donald Trump había advertido a los ejecutivos petroleros de Estados Unidos un mes antes de realizar la operación de Venezuela. “Prepárense”, fue lo único que le dijo el presidente, según lo informado por The Wall Street Journal (WSJ).

De acuerdo con el rotativo financiero, Trump insinuó que se avecinaban “grandes cambios” en Venezuela, aunque no proporcionó detalles específicos sobre los ataques en Caracas ni buscó consejo sobre su plan para que las compañías energéticas revitalizaran los campos petroleros del país suramericano con inversiones multimillonarias.

Presidente estadounidense Foto: REUTERS

Esta indirecta, revelada por “personas familiarizadas con el asunto” citadas por el WSJ, indica la importancia del oro negro en la decisión del mandatario estadounidense a la hora de intervenir en Venezuela.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el lunes que Trump espera trabajar con estas empresas en nuevas oportunidades. “Vamos a extraer una enorme cantidad de riqueza del subsuelo”, declaró Trump el pasado fin de semana.