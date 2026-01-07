Berlín sigue a oscuras: casi 20.000 hogares sin luz desde hace cuatro días por un sabotaje a la red eléctrica

El apagón masivo comenzó el 3 de enero tras un incendio intencional en una infraestructura clave del suroeste de la capital alemana. El ataque dejó inicialmente a 45.000 usuarios y 2.200 comercios sin suministro.

La policía dirige el tráfico en un cruce durante un apagón que dejó a miles de hogares sin electricidad tras un presunto ataque incendiario en la central eléctrica. Foto: REUTERS

Son casi 20.000 hogares y 850 locales los que permanecen sin luz en un apagón masivo que afecta desde hace días a la capital alemana, Berlín, tras el incendio del sábado pasado que generó la falta de suministro eléctrico.

Dicho incendio en Alemania, originalmente, dejó sin luz a 45.000 consumidores y 2.200 comercios en el suroeste de Berlín. Según anunciaron las autoridades y responsables, el suministro estará completamente restablecido para todos los habitantes el próximo jueves 8 de enero.

Una ventana se ilumina con la luz de una vela durante un apagón que dejó a miles de hogares sin electricidad. Foto: REUTERS

¿Cuáles fueron las causas del apagón masivo en Berlín?

El apagón masivo que comenzó el pasado sábado 3 de enero se debió a un ataque deliberado a la infraestructura eléctrica. El mismo fue reivindicado por un grupo extremista de izquierda autodenominado Vulkangruppe (significa Grupo Volcán).

El mismo se dio en un puente de cables eléctricos sobre el canal de Teltow, lo que dañó líneas de alta tensión claves para el suministro de miles de negocios y hogares.

Una persona camina por una calle durante un apagón que dejó a miles de hogares sin electricidad. Foto: REUTERS

El propio grupo manifestó en su declaración que el objetivo fue protestar contra el uso de combustibles fósiles, el consumo energético y la influencia de centros de datos y tecnologías. La acción perjudicó a muchos alemanes, en plena ola de frío que azota a Europa.

La Fiscalía General de Alemania (GBA) había informado el martes que investiga el incendio del sábado y al Grupo Volcán. Este último rechaza que el acto pudiera haber sido una “operación bajo falsa bandera” de un actor extranjero, como Rusia, al tiempo que defendió el ataque, a pesar de las consecuencias para decenas de miles de hogares.

Rechazan claramente “las insinuaciones que circulan sobre una supuesta ‘operación bajo falsa bandera’ de un Estado extranjero” y afirman que “estas especulaciones no son más que un intento de ocultar la propia impotencia”.

Señalan, además, que “quienes afirman ahora que detrás de cualquier forma de sabotaje tiene que haber necesariamente un servicio secreto extranjero, se niegan a aceptar la realidad de los conflictos sociales internos”.

Apagón masivo en Berlín. Foto: REUTERS

Al mismo tiempo, defienden su acción del sábado pasado, de la que afirman que no iba dirigida contra las personas, sino “contra una infraestructura que destruye cada día a las personas, el medio ambiente y el futuro”.

Respecto del comunicado de las autoridades sobre el regreso de la luz, en el aviso del departamento regional del Interior podía leerse: “Restablecimiento del suministro eléctrico en el suroeste de Berlín. Nivel de alerta: peligro. A lo largo del día se restablecerá el suministro en las zonas afectadas por el corte de electricidad”.

“A partir de las 11.00 horas de hoy (10.00 GMT), volveremos a poner en marcha gradualmente la red eléctrica en las zonas afectadas”, confirmó el alcalde-gobernador de Berlín, Kai Wegner, en declaraciones al diario Welt.