Ranking internacional: cuáles son las ciudades más peligrosas del mundo para vivir y qué lugar ocupan las urbes de Sudamérica
El ranking Crime Index by City 2025 reveló un preocupante panorama de inseguridad global: varias ciudades sudamericanas figuran entre las más peligrosas del planeta.
Una triste denominación común involucra a ciudades de países sudamericanos como las urbes más peligrosas del mundo, según el ranking de Crime Index by City (Índice de Criminalidad por Ciudad) 2025, una métrica que clasifica regiones según sus niveles de delincuencia y donde se combina la percepción pública de crímenes con datos oficiales.
Estas ciudades surgen como las que más niveles de criminalidad tienen en el mundo, y son destacadas de un total de más de 400 asentamientos alrededor del planeta.
¿Cuáles son las ciudades más peligrosas del mundo que están en Sudamérica?
El triste galardón de la ciudad más peligrosa en Sudamérica se lo lleva Caracas, en Venezuela, que se ubica en el puesto 3 de este ranking de Crime Index by City 2025.
La capital de Venezuela cuenta con un índice de criminalidad de 81,39. Esto hace que supere a otras urbes latinoamericanas como San Pedro Sula, en Honduras (puesto 7) o incluso lugares muy turísticos de Brasil, como Salvador de Bahía, Fortaleza, Río de Janeiro y Recife.
Hay que recordar que el Crime Index by City mide no solo la percepción ciudadana, sino que también datos oficiales respecto de la inseguridad, como pueden ser robos, asaltos, homicidios y la sensación en general de estar en un lugar poco protegido que manifiestan los habitantes.
Las 20 ciudades más peligrosas del mundo
Según lo difundido por este ranking, a continuación se detallan cuáles son las 20 ciudades más peligrosas del mundo en la actualidad:
- Pietermaritzburg, Sudáfrica
- Pretoria, Sudáfrica
- Caracas, Venezuela
- Puerto Moresby, Papúa Nueva Guinea
- Johannesburgo, Sudáfrica
- Durban, Sudáfrica
- San Pedro Sula, Honduras
- Puerto Elizabeth, Sudáfrica
- Memphis, Tennessee, Estados Unidos
- Salvador de Bahía, Brasil
- Puerto España, Trinidad y Tobago
- Fortaleza, Brasil
- Río de Janeiro, Brasil
- Recife, Brasil
- Guayaquil, Ecuador
- Ciudad del Cabo, Sudáfrica
- Detroit, Michigan, Estados Unidos
- Cali, Colombia
- Baltimore, Maryland, Estados Unidos
- Tijuana México.
A su vez, llama mucho la atención la supremacía de apariciones de ciudades sudafricanas: en los primeros 10 puestos hay cinco de este país que en 1994 acabó con el apartheid.
La otra cara de la inseguridad
También el ranking destaca a las ciudades más seguras del mundo, pero lamentablemente no figura ninguna de América. El listado es el siguiente:
- Qingdao, China
- Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
- Doha, Qatar
- Berna, Suiza
- Reikiavik, Islandia.