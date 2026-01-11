Inseguridad y criminalidad en ciudades sudamericanas, según este ranking. Foto: NA.

Una triste denominación común involucra a ciudades de países sudamericanos como las urbes más peligrosas del mundo, según el ranking de Crime Index by City (Índice de Criminalidad por Ciudad) 2025, una métrica que clasifica regiones según sus niveles de delincuencia y donde se combina la percepción pública de crímenes con datos oficiales.

Estas ciudades surgen como las que más niveles de criminalidad tienen en el mundo, y son destacadas de un total de más de 400 asentamientos alrededor del planeta.

El lugar que ocupan las ciudades sudamericanas según el nivel de inseguridad.

¿Cuáles son las ciudades más peligrosas del mundo que están en Sudamérica?

El triste galardón de la ciudad más peligrosa en Sudamérica se lo lleva Caracas, en Venezuela, que se ubica en el puesto 3 de este ranking de Crime Index by City 2025.

La capital de Venezuela cuenta con un índice de criminalidad de 81,39. Esto hace que supere a otras urbes latinoamericanas como San Pedro Sula, en Honduras (puesto 7) o incluso lugares muy turísticos de Brasil, como Salvador de Bahía, Fortaleza, Río de Janeiro y Recife.

Caracas, la ciudad más peligrosa de América. Foto: REUTERS

Hay que recordar que el Crime Index by City mide no solo la percepción ciudadana, sino que también datos oficiales respecto de la inseguridad, como pueden ser robos, asaltos, homicidios y la sensación en general de estar en un lugar poco protegido que manifiestan los habitantes.

Las 20 ciudades más peligrosas del mundo

Según lo difundido por este ranking, a continuación se detallan cuáles son las 20 ciudades más peligrosas del mundo en la actualidad:

Pietermaritzburg, Sudáfrica Pretoria, Sudáfrica Caracas, Venezuela Puerto Moresby, Papúa Nueva Guinea Johannesburgo, Sudáfrica Durban, Sudáfrica San Pedro Sula, Honduras Puerto Elizabeth, Sudáfrica Memphis, Tennessee, Estados Unidos Salvador de Bahía, Brasil Puerto España, Trinidad y Tobago Fortaleza, Brasil Río de Janeiro, Brasil Recife, Brasil Guayaquil, Ecuador Ciudad del Cabo, Sudáfrica Detroit, Michigan, Estados Unidos Cali, Colombia Baltimore, Maryland, Estados Unidos Tijuana México.

A su vez, llama mucho la atención la supremacía de apariciones de ciudades sudafricanas: en los primeros 10 puestos hay cinco de este país que en 1994 acabó con el apartheid.

La otra cara de la inseguridad

También el ranking destaca a las ciudades más seguras del mundo, pero lamentablemente no figura ninguna de América. El listado es el siguiente: