Soldados de Venezuela en frontera de Colombia

Estados Unidos actualizó una alerta de viaje de nivel 4 e instó a sus ciudadanos a no viajar ni permanecer en Venezuela. El comunicado oficial de la embajada norteamericana remarcó que abandonen el país “lo antes posible” debido a la grave situación de seguridad interna que anunciaron luego de una evaluación de riesgos extremos.

La advertencia fue emitida este sábado 10 de enero y la evaluación de riesgos extremos está relacionada a posibles detenciones arbitrarias, tortura en detención, terrorismo, secuestros, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia y disturbios civiles, además de fallas en la infraestructura sanitaria en territorio venezolano. Según informó la sede diplomática estadounidense, hay registros de vehículos en busca de evidencia de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos para secuestrarlos

“Antes de salir, los ciudadanos estadounidenses deben tomar precauciones y estar atentos a su entorno. Hay reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, que están estableciendo retenes y registrando vehículos en busca de evidencia de ciudadanía estadounidense o apoyo a los Estados Unidos. Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben mantenerse vigilantes y tener precaución al desplazarse por carretera”, señalaron.

El aviso recordó que desde marzo de 2019, el Departamento de Estado retiró a todo su personal diplomático de Venezuela y suspendió las operaciones consulares, lo que significa que Estados Unidos no puede brindar asistencia consular ni servicios de emergencia a sus ciudadanos que se encuentren en ese país.

Esta decisión se sumó a la alerta consular de la Cancillería argentina, que también reiteró su recomendación a los ciudadanos de no viajar a Venezuela ante la grave situación y detenciones arbitrarias de extranjeros, señalando además la negativa de las autoridades venezolanas a permitir asistencia consular o legal a personas detenidas.

La clasificación “Nivel 4: No viajar” se aplica cuando las condiciones de seguridad son consideradas extremas. Esto implica que incluso quienes ya están en el país, deberían planificar su salida lo antes posible y mantener múltiples canales de comunicación abiertos con familiares y amigos fuera del territorio.

La advertencia se produjo en un contexto de tensiones políticas y de seguridad en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, con informes crecientes sobre presencia de grupos armados, controles en las calles y situaciones de riesgo generalizado para la población, factores que profundizan la percepción de peligro para extranjeros y residentes.