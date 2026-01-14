Agresión de la policía de Estados Unidos a un manifestante. Foto: Captura de video.

Las manifestaciones en Estados Unidos se multiplican en las calles en contra de la política migratoria de Donald Trump, tras el crimen de Renee Good a manos de un agente del ICE en Mineápolis.

En una de las movilizaciones, fue reprimido Kaden Rummler, un joven de 21 años quien terminó perdiendo la visión de un ojo tras el disparo de un proyectil de munición no letal en Santa Ana, en el sur de California.

Represión a un manifestante durante las protestas en Estados Unidos. Video: X.

Según se pudo ver en videos difundidos en redes sociales, Rummler aparece gritando por un megáfono junto a otras personas en el exterior del edificio federal.

Al ser agredido por el proyectil, Rummler se agarra la cara y cae al suelo. Ante esto, un agente lo agarra de su ropa y lo arrastra hacia atrás, mientras se escucha cómo otros manifestantes gritan “¡Déjenlo en paz!”.

Los agentes llevaron a Rummler al edificio federal, y más tarde, aparece en un video en el suelo boca abajo y esposado.