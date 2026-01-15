Lo suspendieron del trabajo luego de que Donald Trump le hiciera gestos obscenos y tuvo su “final feliz”:

Donald Trump. Foto: REUTERS

Donald Trump le hizo gestos obscenos a un trabajador de Ford durante su visita a la planta de la automotriz en Detroit, luego de que este le gritara: “protector de pedófilos”.

En un video viralizado en redes sociales, se observa al presidente de Estados nidos caminando por la planta mientras un trabajador, desde un estacionamiento, le grita la frase mencionada. El mandatario respondió mostrando su dedo medio y repitiendo varias veces: “que te jodan”.

Gestos obscenos de Donald Trump a un trabajador de Ford que lo insultó. Video: X.

El trabajador fue identificado como TJ Sabula, de 40 años, quien en entrevista con The Washington Post afirmó que tras gritarle a Trump fue suspendido de su empleo.

El grito tuvo que ver con la polémica que rodea a Trump por el caso Jeffrey Epstein, cuando la filtración de documentos por parte de congresistas demócratas reveló correos que sugerían que Trump tenía conocimiento de los delitos y había pasado tiempo con una de las víctimas.

TJ Sabula, trabajador de Ford que enfrento a Donald Trump. Foto: X

La “recompensa” para el trabajador

Tras la viralización del caso, el sitio GoFundMe abrió una colecta para ayudar a TJ Sabula y, en solo 24 horas, se habían juntado más de 300 mil dólares.

Hasta el momento, más de 10 mil personas habían aportado, entre ellos, la banda de punk rock Dropkick Murphys.

Colecta para TJ Sabula, trabajador de Ford que enfrento a Donald Trump. Foto: X

Además, muchos aportantes también le agradecieron por haber enfrentado a Trump.

“TJ es padre de dos hijos pequeños, esposo, y es un orgulloso trabajador de línea Local 600 de United Auto Workers (UAW). Los fondos donados apoyarán a TJ y a su familia para cubrir los gastos durante este tiempo de incertidumbre”, afirma la campaña GoFundMe.