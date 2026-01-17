El acuerdo comercial se firmó este sábado 17 de enero en Paraguay. Foto: EFE

Ursula von der Leyen, defendió que la concreción del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur envía una señal “contundente” al escenario internacional, al optar por el “comercio justo frente a los aranceles y el aislamiento”. La presidenta de la Comisión Europea habló este sábado 17 de enero posterior a la firma y la ceremonia llevada a cabo en Paraguay.

“Refleja una elección clara y deliberada: elegimos el comercio justo frente a los aranceles; elegimos una asociación de largo plazo frente al aislamiento; y, sobre todo, queremos ofrecer beneficios reales y tangibles a nuestras sociedades y empresas”, subrayó Von der Leyen.

Habló durante una conferencia de prensa en el Banco Central de Paraguay. Foto: EFE

La titular del Ejecutivo comunitario remarcó que el entendimiento permitirá crear “la mayor zona de libre comercio del mundo”, con una población conjunta de 720 millones de personas y un volumen económico estimado en 22 billones de dólares (19 billones de euros). “Este acuerdo eliminará aranceles y otras barreras al comercio, abrirá la contratación pública y proporcionará un marco claro, basado en normas, para fomentar la inversión y el intercambio comercial”, señaló frente a cientos de asistentes en un auditorio.

Von der Leyen también enfatizó que el pacto incluye disposiciones destinadas a proteger el ambiente y el clima, con un capítulo “sólido” sobre comercio y desarrollo sostenible. Esto ocurre en medio de los cuestionamientos de organizaciones ecologistas que alertan que podría incentivar la deforestación en áreas boscosas sudamericanas.