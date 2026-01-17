La Unión Europea respaldó el acuerdo comercial con el Mercosur firmado en Paraguay: “Queremos ofrecer beneficios reales y tangibles a nuestras sociedades y empresas”
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló tras el acuerdo comercial sellado este sábado 17 de enero.
Ursula von der Leyen, defendió que la concreción del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur envía una señal “contundente” al escenario internacional, al optar por el “comercio justo frente a los aranceles y el aislamiento”. La presidenta de la Comisión Europea habló este sábado 17 de enero posterior a la firma y la ceremonia llevada a cabo en Paraguay.
“Refleja una elección clara y deliberada: elegimos el comercio justo frente a los aranceles; elegimos una asociación de largo plazo frente al aislamiento; y, sobre todo, queremos ofrecer beneficios reales y tangibles a nuestras sociedades y empresas”, subrayó Von der Leyen.
La titular del Ejecutivo comunitario remarcó que el entendimiento permitirá crear “la mayor zona de libre comercio del mundo”, con una población conjunta de 720 millones de personas y un volumen económico estimado en 22 billones de dólares (19 billones de euros). “Este acuerdo eliminará aranceles y otras barreras al comercio, abrirá la contratación pública y proporcionará un marco claro, basado en normas, para fomentar la inversión y el intercambio comercial”, señaló frente a cientos de asistentes en un auditorio.
Von der Leyen también enfatizó que el pacto incluye disposiciones destinadas a proteger el ambiente y el clima, con un capítulo “sólido” sobre comercio y desarrollo sostenible. Esto ocurre en medio de los cuestionamientos de organizaciones ecologistas que alertan que podría incentivar la deforestación en áreas boscosas sudamericanas.