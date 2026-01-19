El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Foto: U.S. Departament of Homeland Security.

A raíz del lanzamiento del sitio web por parte de la Administración Trump sobre extranjeros con antecedentes penales, queda pública la información de aquellos inmigrantes que son perseguidos y arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En ese contexto, trascendió la información de que nueve ciudadanos argentinos están incluidos en la lista de criminales extranjeros perseguidos por el ICE.

“Lo peor de lo peor”

En diciembre de 2025 se lanzó el sitio “worst of the worst” (“lo peor de lo peor”), una galería virtual que muestra a aquellos extranjeros que cometieron delitos en territorio estadounidense.

“El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. está denunciando a los peores delincuentes extranjeros arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Bajo el liderazgo de la secretaria Noem, los hombres y mujeres trabajadores del DHS y el ICE están cumpliendo la promesa del presidente Trump y llevando a cabo deportaciones masivas, empezando por los peores de los peores, incluyendo a los inmigrantes indocumentados que ven aquí”, se puede leer en la página principal de “worst o the worst”.

Este sitio forma parte de la campaña de endurecimiento de la Administración Trump y expone los antecedentes de personas capturadas por ICE que justamente se consideraba prioritario detenerlas y deportarlas.

Los nueve argentinos involucrados en el listado cometieron delitos de diferente índole, tales como robo, tenencia de armas, posesión de pornografía infantil, agresión, proxenetismo, entre otros.

Entre los nombres que aparecen con mayor notoriedad se encuentra Vanesa Landaburu, detenida en Las Vegas por robo y portación de armas de fuego. En Texas, más precisamente en Conroe, fue arrestado Joaquín Acosta acusado de agresión. A su vez, Marlene Santaella fue aprehendida en el estado de Maine luego de ser vinculada a una organización dedicada al robo sistemático en comercios minoristas.

En el grupo de casos de menor exposición pública figura Juan Nasisi-Funes, incorporado a la galería del ICE por entorpecer una investigación penal y por infracciones de tránsito, tras su arresto en Indiana. Otro expediente con múltiples antecedentes es el de Andrés Palmero, quien registra detenciones por hurto, asalto, tenencia de drogas y armas, además de reiterados incumplimientos de la libertad condicional.

En Florida, María Clara Iacucci fue arrestada bajo cargos de violencia doméstica y posesión de estupefacientes. En tanto, Marcos Ontivero, detenido en Miramar, arrastra una causa por proxenetismo iniciada en 2011; fue arrestado en agosto de 2025 y posteriormente deportado junto con otros ciudadanos argentinos en el primer vuelo realizado bajo las nuevas disposiciones migratorias.

La nómina se completa con Carlos Tealdi, condenado por posesión de pornografía infantil en Oakdale, Luisiana, y Nicolás Ortíz, quien fue detenido en Nueva York por agresión y tenencia ilegal de armas.