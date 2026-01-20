Adiós a uno de los impuestos más controversiales:

Muchos jóvenes y no tan jóvenes se vieron beneficiados por un cambio histórico en España con el fin del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Sin embargo, su aplicación depende de cada comunidad autónoma, por lo que puede haber grandes diferencias de un territorio a otro.

En Madrid, Andalucía o Baleares, entre otras, un beneficiario puede quedarse con la totalidad de su herencia sin pagar casi nada, mientras que en otras regiones las cargas fiscales aún resultan elevadas.

Según un informe del Consejo General del Notariado, en 2024, se rechazaron aproximadamente 54.800 herencias.

Esto tiene que ver con la carga de deudas y los altos impuestos, a pesar de que una misma herencia puede tener varios herederos que renuncian.