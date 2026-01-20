Trump y su "conquista" de Groenlandia. Foto: Imagen generada con IA.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no cesa en sus intenciones de obtener el territorio de Groenlandia y creó una imagen con Inteligencia Artificial (IA) donde se lo puede ver a él plantando la bandera estadounidense en tierras groenlandesas, junto con un cartel que dice: “Groenlandia, territorio de EE.UU. desde 2026″.

Después de esta particular publicación, el mandatario republicano viajó a Suiza para participar del Foro Económico de Davos, y con la principal premisa de intentar imponer su posición a los otros líderes allí presentes, muchos de los cuales se oponen al avance de EE.UU. sobre este territorio autónomo, pero en el cual Dinamarca tiene injerencia en cuanto a sus relaciones internacionales y su seguridad.

Donald Trump pretende quedarse con Groenlandia. Foto: REUTERS

En la imagen, junto a Trump, también se lo puede ver al secretario de Estado, Marco Rubio, y al vicepresidente JD Vance, unos pasos detrás de Trump.

La obsesión de Trump por Groenlandia

A un año del inicio de su segundo mandato al frente de la Casa Blanca, Trump acelera su dialéctica para sostener que su país necesita “liberar” a Groenlandia de la amenaza que supondrían China y Rusia en este territorio.

Con eso en mente, el republicano sostiene que la posesión de Groenlandia sería de vital importancia para las aspiraciones estadounidenses en cuanto a estrategia geopolítica, para evitar el avance chino-ruso en la región.

Groenlandia, la gran ambición de Donald Trump.

El discurso de Trump en Davos está previsto para este miércoles, aunque él mismo adelantó que mantendrá reuniones este mismo martes con “distintas partes” para abordar el tema Groenlandia. En ese sentido, ya mencionó mediante su red social Truth Social que mantuvo una “muy buena conversación telefónica” con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Según Trump, lo “imperativo” para la seguridad estadounidense y mundial de tener que hacerse con Groenlandia ya “no tiene vuelta atrás”, por lo que el republicano intentará imponer su parecer en las próximas reuniones que mantenga.

Macron se opone al avance de Trump en Groenlandia.

En ese contexto surge la figura del presidente francés, Emmanuel Macron, quien recientemente se habría opuesto a formar parte de la Junta de la Paz que está organizando Trump en pos de reconstruir Gaza y que además le envió un mensaje a él diciéndole: “No entiendo qué está haciendo en Groenlandia”.

La respuesta de Trump ante la negativa de Macron no se hizo esperar y lo amenazó con imponerle aranceles del 200% a los vinos y champagnes franceses: “Se unirá”, lanzó Trump tras esta amenaza económica.