Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, citó informes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) donde se plantea la necesidad de tomar medidas en cuanto a la seguridad de Groenlandia.

Ha llegado el momento de eliminar la “amenaza rusa” en este territorio controlado por Dinamarca, planteó el mandatario republicano, un comentario que mete presión sobre los aliados europeos.

Groenlandia. Foto: REUTERS

“Durante 20 años, la OTAN le ha dicho a Dinamarca que debe eliminar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha sido capaz de hacerlo. Ha llegado el momento, y se hará”, sentenció Trump a través de su red social, Truth Social.

Estados Unidos y su insistencia para hacerse con el control de Groenlandia

En reiteradas oportunidades este último tiempo, Donald Trump insiste en la necesidad de que EE.UU. se haga con el control de Groenlandia.

Y argumenta que esta sería la única forma de evitar cualquier tipo de operación o injerencia por parte de China y Rusia en la isla.

Incluso, Trump manifestó que este objetivo de controlar dicho territorio por parte de Washington se hará “por las buenas o por las malas”. Enmarcándose en “las malas”, el pasado sábado amenazó con imponer aranceles del 10% para cualquier país que comercialice con Dinamarca a partir del 1° de febrero y también a los productos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Noruega y Finlandia, todos países de la OTAN que enviaron tropas a Groenlandia.

Groenlandia. Foto: REUTERS

Por no haberle dado el Premio Nobel de la Paz: Trump y su carta al primer ministro de Noruega

Algo llamativo fue también el gesto de Trump de enviarle una carta al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en donde le expresó su malestar por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz y comparó ese accionar con la postura que el país toma respecto de Groenlandia.

“Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos”, habría escrito tajante Trump.

A su vez, Trump justificó su presión sobre Groenlandia basándose en que Dinamarca no tendría el “derecho de propiedad” sobre la isla y que la historia de la llegada de barcos daneses allí no es una base legítima.

“No hay documentos escritos, solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos”, escribió en su red social.

Empero, ya Støre ratificó que para Noruega, Groenlandia forma parte del reino de Dinamarca, por lo que el apoyo a Copenhague por parte de Oslo es “total”.

Finalmente, respecto de la mención del Premio Nobel, recordó que la concesión le corresponde a un comité independiente y nada tiene que ver la decisión con el gobierno noruego.

Cabe recordar que el Comité Noruego del Nobel le entregó esta distinción a la líder opositora María Corina Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela”. Y el jueves pasado, el 15 de enero, en una reunión en la Casa Blanca, Machado le regaló a Trump su medalla, en agradecimiento por el operativo que impulsó la Administración Trump que acabó con la captura de Nicolás Maduro.

Donald Trump recibió la medalla del Premio Nobel de parte de María Corina Machado. Foto: via REUTERS

De todos modos, desde Noruega aclararon que la distinción es intransferible, por lo que la entrega de esa medalla por parte de Corina Machado a Trump no tendría el mismo valor simbólico.