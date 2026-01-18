Javier Milei en el Foro de Davos. Foto: Reuters.

El Foro Económico Mundial de Davos es uno de los encuentros internacionales más influyentes del planeta. Cada año, en la ciudad alpina de Davos, Suiza, líderes políticos, empresarios, académicos y referentes sociales se reúnen para debatir los principales desafíos económicos, tecnológicos y geopolíticos que enfrenta el mundo.

En 2026, la cumbre se celebrará entre el 19 y el 23 de enero, y el presidente argentino Javier Milei buscará posicionarse como una de las voces más resonantes del evento.

Fundado en 1971 y realizado en Davos desde 1974, el Foro Económico Mundial se consolidó como un espacio clave para el intercambio de ideas y la construcción de consensos globales. La edición 2026, que marcará la 56ª Reunión Anual, se desarrollará bajo el lema “El espíritu del diálogo”, una consigna que apunta a recomponer la cooperación internacional en un escenario atravesado por tensiones geopolíticas, conflictos bélicos, crisis económicas y transformaciones tecnológicas aceleradas.

Milei en Davos: discurso, reuniones y mensaje ideológico

La participación de Javier Milei genera especial atención tanto en Argentina como en el plano internacional. El mandatario argentino planea ofrecer un discurso extenso, en el que volverá a defender su ideario liberal-libertario, con críticas al intervencionismo estatal y una fuerte reivindicación del libre mercado. Además, está previsto que mantenga reuniones bilaterales con jefes de Estado, funcionarios y referentes del sector privado, en busca de inversiones y respaldo internacional.

Para el Gobierno argentino, Davos representa una vidriera estratégica para mostrar el rumbo económico del país, atraer capitales y reforzar su alineamiento con sectores que promueven reformas estructurales, apertura comercial y desregulación.

Entrevista de Bloomberg a Javier Milei en el Foro Económico Mundial en Davos. Foto: NA.

¿Qué se debatirá en Davos 2026?

La agenda de Davos 2026 estará centrada en renovar la cooperación global en un contexto de normas internacionales cuestionadas, alianzas debilitadas y una creciente desconfianza entre países. Entre los ejes principales se destacan:

Crecimiento económico sostenible y resiliente.

Competitividad y empleo en un mundo en transformación.

Impacto de la inteligencia artificial generativa y otras tecnologías disruptivas.

Cambio climático, transición energética y desarrollo inclusivo.

Los organizadores destacan que el objetivo es generar soluciones de largo plazo para desafíos interconectados y abrir nuevas oportunidades de crecimiento con impacto social.

¿Quiénes participan del Foro de Davos?

Davos 2026 contará con alrededor de 3.000 participantes de casi 130 países, entre ellos presidentes, primeros ministros, CEOs de empresas globales, directores de organismos internacionales y académicos de prestigio. Una particularidad de esta edición es que la mitad de los líderes provienen del Sur Global, lo que aporta una diversidad de miradas económicas y sociales.

Javier Milei y Kristalina Georgieva durante su reunión en el Foro de Davos. Foto: X @KGeorgieva

También tendrán un rol destacado organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, representantes religiosos, figuras culturales y jóvenes líderes del programa Global Shapers, además de innovadores tecnológicos y emprendedores sociales.

Con más de 200 sesiones transmitidas en vivo, una amplia cobertura mediática y espacios abiertos al público, el Foro de Davos 2026 volverá a ubicarse en el centro del debate. En ese escenario, Javier Milei buscará aprovechar la exposición internacional para reforzar su perfil y posicionar a la Argentina dentro del mapa económico mundial.